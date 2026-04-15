【無料・少人数制】BtoB向け LLMO勉強会 ━ 比較検討で選ばれるためのAI検索最適化戦略とは ━を4/28(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料・少人数制】BtoB向け LLMO勉強会 ━ 比較検討で選ばれるためのAI検索最適化戦略とは ━ を4/28(火)に開催いたします。

「AI検索対策をやりたいが、自社で具体的に何から手をつけ、どれだけリソースを割くべきかがわからない...」

「比較検討フェーズでAIに推奨されるには何が必要？」

といった、BtoB特有の購買プロセスを踏まえた実行フェーズでお悩みの方を対象とした勉強会を開催します。

前半は、代表竹内からBtoB企業特有のLLMO戦略について徹底解説。

- 比較メディアでAIに引用されやすい記載方法- プレスリリースを活用したAI検索対策- 第三者評価をAIに認識させる施策

など、「比較検討で選ばれる」BtoB企業ならではの対策についてお話しします。

普段公開していない「非公開事例」についても限定解説予定です。

後半では、竹内をはじめ数多くのBtoB企業へLLMO戦略のアドバイスを行ってきたセールス/コンサルタントによる少人数制の相談会を開催。

貴社サイトに必要なAI検索対策の施策例や優先度のご相談、また事前アンケートに回答いただいた方を対象とした「AI推奨状況の簡易調査」のご報告など、貴社の個別状況を伺いながらご提示いたします。

LLMO対策に取り組みはじめた方、またはこれから具体的に取り組むご予定のBtoB企業の方は、ぜひこの機会にご応募ください。

（※本勉強会は抽選制です）

■ 2大特典付き

１.【お申込者全員】LLMO対策チェックリストを配布

累計600件以上DLいただいたLANYのLLMO対策チェックリストをプレゼント。

社内展開にもそのままご活用いただけます。

２.【当選者限定】LLMO相談会＆「AI引用/推奨状況」調査報告会

抽選に当選された方には、当日セミナーのご参加に加え、

「今、何からAI検索対策に着手すべきか」 など、貴社の状況や個別課題を伺いながらフィードバックを提示いたします。

また、お申し込みの際に「事前アンケート」にお答えいただいた方を対象に、当日「AI引用/推奨状況」の調査報告も予定しております。

開催日時

2026年4月28日（火）11:00～12:00

ウェビナー内容

前半：BtoB向けLLMOセミナー



・BtoB企業特有の購買プロセスとLLMO対策

・比較メディアでAIに引用されやすい記載方法

・プレスリリースを活用したAI検索対策

・第三者評価・ユーザーレビューをAIに認識させる施策

後半：LLMO相談会

アジェンダ例：

・「AI引用/推奨状況」の簡易調査報告（希望者のみ・事前アンケート回答者対象）

・貴社サイトで実施すべきAI検索対策の施策例

・比較メディアや第三者評価でAIに引用されやすい記載方法

・チェックリストに関する項目への対策方法のご相談

・貴社の課題や状況に応じたLLMO対策の優先度のご相談など

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-04-28-btob

参加費

無料

定員

最大10社 ※抽選制

申込締切

2026年4月23日（木）17:00まで

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 開催2営業日前（4/24（金）中）までに、参加可否をご連絡いたします（本勉強会は抽選制です）

3. 当選された方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

参加方法

オンライン会議システム「Zoom」使用

※双方向の会話を行う場面があるため、ビデオオンでの参加をお願いしております。

※参加用のZoomURLはご当選後、メールにて送付いたします。

注意事項

当勉強会の録画・録音は、いかなる理由においても禁止とさせていただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp