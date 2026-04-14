化粧石鹸、化粧品、医薬部外品の製造販売を展開する牛乳石鹸共進社株式会社、次世代AIクラウドエディタ「LAWGUE」を導入

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪）は、AIを搭載したクラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」が、化粧石鹸、化粧品、医薬部外品の製造販売を展開する牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎悌二、以下「牛乳石鹸」）に導入されたことをお知らせいたします。

「LAWGUE」は、契約書、規程、開示文書などの重要な文書の作成・検索・レビューをAIにより効率化するクラウドサービスです。本サービスでは、規程改訂の履歴管理や新旧対照表の自動作成、体裁の自動補正などの便利な機能で、文書の作成・修正およびレビュー作業の大幅な工数削減を実現します。

牛乳石鹸の総務・人事部は、「LAWGUE」の導入により、新旧対照表の自動作成や規程文書の版管理、さらには高度な体裁補正を可能にし、担当者を問わず規程改訂業務の効率化を図るとともに、文書の体裁が常に整った状態を維持できる環境の構築を目指します。

クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」について

「LAWGUE」は、文書作成をあらゆる面からサポート・効率化するAI を搭載したクラウド ドキュメント ワークスペースです。過去文書をアップロードするだけで、自社ノウハウがデータベース化され、AIのサポートによる様々な検索機能、体裁の自動補正などの編集アシスト、クラウド上でのコミュニケーション等により、ワンストップで従来の文書業務における非効率な作業をなくします。現在は、契約書・規程類・仕様書等、様々な文書を対象に企業、法律事務所、官公庁・自治体現場における文書業務の効率化を実現しています。

サービスサイト：https://lawgue.com/

資料ダウンロード：https://lawgue.com/request/