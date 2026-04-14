犬系男子を「好き」と答えた女性は83.00％｜犬系男子の特徴・好みの女性像を調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性100人、犬系男子を自認する男性100人を対象に、「犬系男子」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 「犬系男子」という言葉の意味を知っているか

● 犬系男子が好きかどうか

● 犬系男子を自認する男性が思う自身の特徴

● 犬系男子が好む女性のタイプ

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/inukei-danshi/

1.「犬系男子」という言葉を知っている女性は85.00％

成人女性100人に「『犬系男子』という言葉の意味を知っていますか？」と尋ねたところ、「はい」が85人（85.00％）、「いいえ」が15人（15.00％）という結果になりました。

多くの女性が言葉の意味を理解しており、「犬系男子」は男性のタイプを表す言葉として広く認知されていることがうかがえます。

【内訳（人数）】

● はい：85人

● いいえ：15人

2.犬系男子を「好き」と答えた女性は83.00％

続いて、成人女性100人に「犬系男子は好きですか？」と尋ねたところ、「はい」が83人（83.00％）、「いいえ」が17人（17.00％）という結果になりました。

8割以上の女性が好意的に捉えており、犬系男子は恋愛対象として人気の高いタイプであることがわかります。

【内訳（人数）】

● はい：83人

● いいえ：17人

3.犬系男子の特徴、最多は「人懐っこい性格」

犬系男子を自認する男性100人に「自分に当てはまると思う特徴」を尋ねたところ、「人懐っこい性格をしている」が最多となりました。

次いで「頼られるのが好き」「基本的に明るく元気」といった回答が続きました。

この結果から、犬系男子は「親しみやすさ」「素直さ」「ポジティブさ」といった特徴を持つ人物像として認識されていることがわかります。

【主な回答（人数）】

● 人懐っこい性格をしている：65人

● 頼られるのが好き：45人

● 基本的に明るく元気：40人

● 庇護欲が強い：31人

● ストレートに愛情表現をする：28人

● 責任感がある：25人

● 心を開いている相手に甘える：25人

● 感情が顔に出やすい：22人

● アウトドア派：10人

● 一途で浮気しない：7人

4.犬系男子が好きな女性のタイプ、1位は「優しい性格」

犬系男子を自認する男性100人に「どんな女性が好きですか？」と尋ねたところ、「優しい性格をしている」が最多回答となりました。

次いで、「包容力がある」「褒め上手」といった回答が続いています。

犬系男子は自分の感情を素直に表現する傾向があるため、それを受け止めてくれる優しさや包容力のある女性に惹かれる傾向が見られました。

【主な回答（人数）】

● 優しい性格をしている：66人

● 包容力がある：51人

● 褒め上手：40人

● 感情表現が豊か：36人

● 自立している：23人

● 社交的：20人

● 男性を立てられる：11人

5.自由回答から見えた、犬系男子が心を動かされる女性の言動

犬系男子を自認する男性100人に対し、「思わずキュンとした女性の言動を教えてください」と尋ね、自由回答を収集しました。

その結果、犬系男子が心を動かされやすい女性の言動は、主に「褒める」「好意をわかりやすく伝える」「さりげなく気遣う」の3つに大別されました。

ここでは、実際に寄せられた回答をもとに、その傾向を紹介します。



5-1. ストレートに褒められる言葉に心を動かされる傾向

まず、外見や性格、行動を具体的に褒められたことが印象に残っているという声が見られました。

【自由回答 一部抜粋】

女性から「素直で可愛いね」と褒められて胸キュンしました。

女性から「スポーツしてるところかっこいい」と言われてドキッとなりました。

「◯◯君ってなんでもできるね。頼りになる」と言われたとき、嬉しかったです。

これらの回答から、犬系男子は自分をしっかり見たうえでの率直な称賛に好感を抱きやすいことがうかがえます。

とくに、抽象的な褒め言葉よりも、「素直」「頼りになる」など、具体的に言語化された評価が印象に残りやすい傾向が見られました。



5-2. わかりやすい好意表現やスキンシップに好感を持ちやすい傾向

女性からの素直な好意表現や自然な距離の近さに、心を動かされたという声も寄せられました。

【自由回答 一部抜粋】

女性からド直球に「貴方といると安心する」と言われてときめきました。

女性から腕組みをされたときはキュンとしました。

女性から「一緒にいると癒されて自分らしくいれる」と言われたとき、ときめきました。

この結果から、犬系男子は遠回しな駆け引きよりも、気持ちが伝わる素直な言葉や行動に惹かれやすいことがわかります。

自分自身も愛情をわかりやすく表現する傾向があるからこそ、相手からの好意も明確に感じられるコミュニケーションを好む様子がうかがえます。



5-3. 優しさや気遣いを感じる行動が印象に残りやすい傾向

さらに、女性の気遣いや思いやりに心を動かされたという回答も見られました。

【自由回答 一部抜粋】

しんどいときに「おいで」と言われて抱きしめられたときにときめきました。

周りの人を気にかけて優しく声をかけている姿にキュンとしました。

寒い日に上着を貸したとき「ありがとう。でも半分こにしませんか？」と言われて、嬉しくなりました。

これらの回答から、犬系男子は自分だけに向けられた優しさだけでなく、周囲への思いやりや自然な気遣いにも好印象を持つことがわかります。

特別に演出された言動よりも、日常のなかで感じる優しさや包容力が、心を動かす要素になっているようです。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 犬系男子という言葉の意味を知っている女性は85.00％

● 犬系男子を好きと答えた女性は83.00％

● 犬系男子の特徴としては「人懐っこい性格」「頼られるのが好き」

「基本的に明るく元気」が上位

● 犬系男子が好む女性像は「優しい性格」「包容力がある」「褒め上手」が中心

● 自由回答では、犬系男子は「褒められる」「好意をストレートに伝えられる」

「優しく気遣われる」といった言動に心を動かされやすい傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/inukei-danshi/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人女性100名、犬系男子を自認する男性100名

アンケート母数：女性100名・男性100名（合計200名）

実施日：2026年2月19日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/ ）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/inukei-danshi/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/