ヴェンキ、日本市場で新たな成長フェーズへ　─　長期的戦略投資計画を始動

ヴェンキ・ジャパン株式会社

イタリア発のプレミアムチョコレート＆ジェラートブランドであるヴェンキ（Venchi）は、日本において新たな成長フェーズに入ります。三井物産株式会社との合弁事業体制の進化と長期的な投資計画のもと、今後7年間で店舗網の拡大を進め、日本におけるプレミアムチョコレートおよびジェラートブランドのリーディングカンパニーとしての地位強化を目指します。

日本は、イタリアのクラフツマンシップへの高い評価、プレミアムギフト文化、そして高品質な食文化への関心を背景に、ヴェンキのグローバル戦略における重要市場の一つです。2019年に銀座で初のチョコジェラテリアをオープンして以来、東京・大阪を中心に11店舗を展開し、着実に顧客基盤を拡大してきました。なお、銀座フラッグシップストアは2026年6月にリニューアル改装を予定しており、東京を代表するエリアでのプレゼンスをさらに最新のものにします。

新たな合弁事業体制は、日本市場への長期的コミットメントを示す重要な一歩です。Venchi S.p.A.はヴェンキ・ジャパンの過半数株式を取得し、ガバナンスおよび戦略的方向性を強化すると同時に、三井物産株式会社との長年にわたるパートナーシップを継続します。この体制強化により、全国規模でのリテール拡大を支える強固な基盤が構築されます。

ヴェンキのグローバルなブランド運営ノウハウと、三井物産の日本市場における深い知見の融合は、引き続き日本での成長の中核を成します。今回の進化は、日本市場に対するヴェンキの高い信頼と、リテールエクセレンス、ブランド構築、そして長期成長を支える組織体制への投資意欲を示すものです。

新フェーズの開始にあたり、フレデリック・ジェダがヴェンキ・ジャパンのCEOに就任します。プレミアムリテール分野における豊富な日本市場経験とオペレーションの実績を有するジェダは、ヴェンキの長期的成長戦略と整合した形で、次なる成長ステージを牽引していきます。

日本におけるヴェンキの存在感は、消費者意識の変化によっても後押しされています。自分へのご褒美消費の拡大、体験価値を重視したリテールへの関心の高まり、そしてクリーンで高品質な製品への注目といったトレンドは、ヴェンキの価値観と強く共鳴しています。ヴェンキは、洗練された味覚文化、真正性へのこだわり、ウェルビーイングと享楽性を両立させる探究心、そして人々と分かち合う本物の喜びの創出を大切にしています。

この理念のもと、ヴェンキはイタリアのクラフツマンシップに根ざしつつ、日本の期待を丁寧に汲み取った体験を提供しています。その結果、ブランドの伝統に忠実でありながら、日本の消費者の嗜好にも自然に寄り添う、プレミアムで現代的な提案が実現しています。

「日本は、今後のグループ成長における最重要3市場の一つです」と、ヴェンキAPAC CEOのマルコ・ガリンベルティは述べています。「三井物産株式会社のサポートのもと、明確な目標と長期的なビジョンを掲げ、日本におけるプレミアムチョコレートブランドのトップクラスを目指して、今後7年間で取り組みを加速していきます。」

本計画の一環として、ヴェンキは主要都市および高集客立地を中心に、20店舗以上の新規出店を目指し、大規模な投資を行います。

「日本市場では、体験価値の高いプレミアムリテールへの需要が引き続き高まっています。ヴェンキは、こうした期待に応える絶好のポジションにあります」と、三井物産株式会社の流通事業本部ライフスタイル事業第一部 山田部長はコメントしています。「今回のパートナーシップ強化により、ブランドの持つ潜在力を日本全国で最大限に引き出すことが可能になります。」

ヴェンキのグローバル成長

ヴェンキは現在、ヨーロッパ、アジア、米国、中東を含む70以上の国と地域で、220店舗以上を展開しています。日本市場への重点的な取り組みは、地域に根差した強固なパートナーシップを構築し、高品質で持続可能な成長を実現するという同社の長期戦略を反映しています。

主要データ（日本）

・日本市場参入：2019年

・現在の店舗数：11店舗

・新規出店計画（2026～2032年）：20店舗以上

Venchi（ヴェンキ）概要

Venchiはチョコレートへの情熱をもったシルビアーノ・ヴェンキによって、イタリアのピエモンテで1800年代に創業しました。チョコレートをまるで宝石のように魅せるシルビアーノの才能は高く評価され、店舗は本物の「チョコレートブティック」として評判を呼びました。1878年、Venchi社が正式に創立。その年は、今も愛され続けるVenchiのアイコン的なチョコレート、ジャンドゥイオットの生まれた年でもあります。145年の歴史とともに、Venchiはジャンドゥイオットやヌガティーヌなどの数世紀の歴史を持つイタリアのレシピを守りながら、革新的で冒険的な新しいフレーバーの開発も続けています。

2007年からはジェラートのレシピ開発をスタート。天然由来のものを中心に原料を厳選し、合成香料、着色料、添加物の使用を抑え、鮮度にこだわって作られるヴェンキのジェラートは、多様なチョコレートのフレーバーをはじめイタリアらしいヘーゼルナッツやピスタチオなど独自の味の世界を展開しています。

現在ではイタリア国内をはじめ、ロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイ等の主要都市を中心に世界に175を超える直営店を有し、70か国以上に輸出され国際的に評価を得ています。

〈会社概要〉

名 称：ヴェンキ・ジャパン株式会社

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目 22番 1号 虎ノ門桜ビル 3階

電話番号：03-6381-7480

代表取締役社長：フレデリック・ジェダ

公式 HP・オンラインストア：https://venchi.co.jp

Instagram：@venchi_jp (https://Instagram.com/venchi_jp)

Facebook：https://www.facebook.com/VenchiJP/

X：https://x.com/VenchiJP

〈直営店〉

ヴェンキ 銀座店 Venchi Ginza

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座4-3-2

電話番号：03-5579-5930

ヴェンキ Otemachi One店 Venchi Otemachi One

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 1階 103

電話番号：03-6206-3273

ヴェンキ 新宿高島屋店 Venchi Shinjuku Takashimaya

所在地：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿高島屋 地下１階

電話番号：03-6384-2597

ヴェンキ そごう横浜店 Venchi Sogo Yokohama

所在地：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下2階

電話番号： 045-548-3438

ヴェンキ 日本橋高島屋S.C.店 Venchi Nihombashi Takashimaya S.C.

所在地：〒103-6101 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館1階

電話番号：03-6665-6901

ヴェンキ 久屋大通公園店 Venchi RAYARD Hisaya-odori Park

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目15番12号先 RAYARD Hisaya-odori Park

電話番号：052-211-7792

ヴェンキ ディアモール大阪店 Venchi Diamor Osaka

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街2号 G112 区画

電話番号：06-6131-5686

ヴェンキ ルミネ大宮店 Venchi LUMINE OMIYA

所在地：〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮店 ルミネ2 2F

電話番号：048-783-2023

ヴェンキ 大丸京都店 Venchi Daimaru Kyoto

所在地：〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店B1F

電話番号：075-366-5032

ヴェンキ なんばパークス店 Venchi Namba Parks

所在地：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス2F

電話番号：06-6684-8012

〈アウトレット店〉

ヴェンキ 三井アウトレットパーク木更津店 Venchi Kisarazu MITSUI OUTLET PARK

所在地：〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津 3棟1F 8491

電話番号：0438-97-7918

※各店の営業時間・定休日につきましては公式ホームページをご確認ください。

＜メディアお問い合わせ先＞

Email: jp.marketing@venchi.com