掃除のプロが、日本の家のために開発した約1.2kgのコードレス掃除機

概要

株式会社GlowUp

コードレス掃除機「SHOJIKI SH-J002」は、掃除のプロ資格（クリンネスト1級・整理収納アドバイザー準1級・時短家事スペシャリスト）を持つSHOJIKI代表・枝川が「日本の家に本当に合う掃除機」をゼロから追求した製品です。同ブランドの別モデル「SH-J001」はわずか2か月で約6,000台を完売。SHOJIKIブランドへの信頼と支持を背景に、新たに開発されたのがSH-J002です。本体重量約1.2kg、BLDCモーター（最大180W）搭載、USB Type-C充電対応、自走式ヘッドと緑色LEDによるゴミ可視化機能を備え、「正直品質」のブランドコンセプトのもと、誇張のない使いやすさを追求しました。

開発背景：「吸引力の競争」からの脱却

コードレス掃除機市場には、今や数百を超える選択肢があります。各社が「最大吸引力○○Pa」「モーター出力○○W」を競い合う中、SHOJIKI開発チームは一つの問いを立てました。

「吸引力が高くても、重くて出しにくければ、人は掃除機を使わなくなる。」

掃除のプロとして多くの家庭に関わってきた開発者が気づいたのは、汚れの原因のほとんどが「掃除機を出す手間を惜しんだ結果」だということでした。棚の上にしまってある、コードが面倒、重い--そういった小さな摩擦が、日々の掃除習慣を阻んでいます。

SH-J002は、「掃除のハードルを下げること」を設計の中心に据えました。軽量であること、取り出しやすいこと、どこでも充電できること。スペックシートの数字ではなく、生活の中で実際に感じる「使いやすさ」を積み重ねた製品です。

別モデル「SH-J001」の実績--2か月で約6,000台完売

SHOJIKIブランドの別モデル「SH-J001」は、発売からわずか2か月で約6,000台を完売しました。「こんなに軽いのに、ちゃんと吸える」「毎日出すのが苦にならなくなった」--そうした声が口コミを通じて広がり、広告に頼らない自然な需要拡大につながりました。

このSH-J001の実績は、SHOJIKIブランドが掲げる「正直品質」への共感が広がりつつあることを示しています。SH-J002はSH-J001とは異なるモデルとして独自に開発されており、折れ曲がる延長パイプ・USB Type-C充電・緑色LEDライトなど、日本の住まいに向けた使いやすさをさらに追求した一台です。

開発ストーリー：日本の家のための掃除機を、日本人が作る

・「なぜ掃除機の名機は、海外ブランドばかりなのか」

SHOJIKI代表の枝川です。私はクリンネスト1級、整理収納アドバイザー準1級、そして時短家事スペシャリストとして、これまで数多くの家庭の「掃除の悩み」に寄り添ってきました。

ふと周りを見渡せば、世の中で「名機」と呼ばれる掃除機の多くは、海外ブランドの商品ばかりです。もちろん、それらは素晴らしい技術を持っています。しかし、プロとして現場に立ち続ける中で、私はある違和感を抱き続けてきました。「本当にこれが、日本の家にとっての正解なのだろうか？」という疑問です。

・欧米仕様と日本の暮らしの根本的な違い

欧米諸国は、室内でも靴を履く文化です。絨毯の奥深くに詰まった頑固な砂を掻き出すために、彼らは「重くても圧倒的な吸引力」を優先しました。しかし、玄関で靴を脱ぐ日本の生活スタイルは根本から異なります。

私たちに必要なのは、重い機械を振り回す力業（ちからわざ）ではありません。フローリングや畳の上を軽やかに移動し、狭い隙間や入り組んだ家具の間をストレスなく美しくできる、「軽さと吸引力の完璧なバランス」です。だからこそSH-J002は、日本メーカーとして、日本人の住まいと体格に徹底的にフォーカスして開発しました。

・開発最大の壁--吸引力と軽量化の矛盾

開発において最大の壁となったのは、吸引力と軽量化の矛盾でした。

・ パワーを追求すれば、本体が重くなり腕に負担がかかる

・ 軽さを追求すれば、肝心の吸塵力が損なわれる

海外仕様のパワーをそのまま軽さに変換しようとする初期の試作では、このジレンマに何度も打ちのめされました。私たちがたどり着いた答えは、単純なモーターの大型化ではありません。空気の流れ（流体設計）をゼロから解析し、目に見えない無駄な抵抗を徹底的に排除しました。パワーを「足す」のではなく、エネルギーを「使い切る」という発想の転換です。その結果、ブラシレスモーターと高効率マルチサイクロンの融合により、総重量わずか1.2kgという「軽さ」と、妥協のない「吸引力」の両立に成功しました。

・プロの視点から「日常の小さなストレス」も徹底的に削ぎ落とす

さらに、プロの視点から「日常の小さなストレス」も徹底的に削ぎ落としています。

・ 専用アダプタ不要のUSB Type-C PD充電

・ 握りやすさを計算したスリムハンドル

・ 暗い隙間を鮮明に照らすLEDライト

これらはすべて、忙しい日本の日常に「ゆとり」を生むための、日本メーカーならではの細やかな配慮です。

・代表コメント（SHOJIKI 代表 枝川）

「掃除のプロが、日本の家のために、嘘偽りなく本気で開発した一台。それがSH-J002であり、私たちのブランド『SHOJIKI』が約束する正直な品質です。毎日を、もっと軽やかに。あなたの暮らしに、一番近いところにある正直な道具として。」

SH-J002の5つの特徴

１. 約1.2kgの軽量設計--「持ちやすさ」を最初の機能として

本体全体で約1.2kg、ハンディ部分のみなら約0.64kg。大学との共同研究をもとに細く握りやすく設計されたハンドルは、手首への負担を軽減します。自走式パワーヘッドを搭載しているため、重さを感じずに前後に動かすことができます。

２. BLDCモーター（最大180W）＋マルチサイクロン構造--実感できる吸引持続力

吸引モーターにはブラシレス直流（BLDC）モーターを採用。最大真空度は強モードでダストピックアップ率は約94.52%（JIS C 9802準拠）。マルチサイクロン構造がゴミと空気を分離し続けるため、フィルターが目詰まりしても吸引力が急激に落ちにくい設計です。

３. 緑色LEDライト＋折れ曲がる延長パイプ--「見えない場所」を攻略

ヘッド部に搭載した緑色LEDが床面を照らし、普段は気づかない壁際・家具の影のほこりを可視化します。延長パイプはボタン一つで角度を変えられる折れ曲がり式で、かがむことなくソファやベッド下の奥まで届きます。

４. 髪の毛が絡みにくいブラシ構造＋2WAY設計

回転ブラシは段差のない一体型ローラーを採用。髪の毛やペットの毛を弾いて逃がす構造です。延長パイプを外せば重量約0.64kgのハンディクリーナーとして使用可能。車内・棚上・階段など、フロア掃除以外の場面にも対応します。

５. USB Type-C充電＋充電スタンド--「つながり続ける」日常使い 充電は専用スタンドへの「置くだけ」と、USB Type-Cケーブルでの直接充電の2way対応。充電時間は約2.5時間で、標準モードで約30分の連続運転が可能です。

開発者コメント

「吸引力の数値を上げることは、実はそれほど難しくありません。でも、毎朝使いたくなる掃除機を作ることは、全く別の話でした。ダスト計測を何度繰り返しても、最終的な評価軸は“使い続けられるか”でした。SH-J002は、スペックではなく、生活にフィットするかどうかを問い続けた結果です。」

--SHOJIKIブランド 開発担当（クリンネスト1級 / 整理収納アドバイザー準1級）

商品概要

発売日 2026年4月22日

製品名 SHOJIKI コードレス掃除機 SH-J002

本体重量 約1.2kg（ハンディ部分のみ：約0.64kg）

吸引モーター BLDCモーター 最大180W

連続運転時間 標準モード：約30分 / 強モード：約12分

充電時間 約2.5時間（USB Type-C / 充電スタンド対応）

集じん容量 0.20L（JIS C 9108準拠）

フィルター H11フィルター（マルチサイクロン構造）

騒音レベル 標準：約65dB / 強：約70dB

外形寸法 幅210 × 奥行130 × 高さ1,000mm

カラー展開 ホワイト（SH-J002WH）/ ブラック（SH-J002BK）

希望小売価格 19,800円（税込）

保証期間 1年間（購入後レビュー投稿で最大2年間に延長）

会社概要

会社名 株式会社GlowUp

ブランド名 SHOJIKI(R)

ブランドコンセプト 「誇張なし。実感できる正直品質。」

所在地 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区1 ゲートタワーウエスト3F

TEL 050-7108-4785

E-MAIL support@glowup-inc.com

今後の展望

SHOJIKIは、SH-J002の展開を皮切りに「生活者の実感に正直であること」を軸とした製品ラインの拡充を予定しています。布団・ソファ向けの別売アタッチメント（布団ノズル、ソファノズル、スクエアブラシ等）もすでにラインアップ済みで、一台のベース機を中心としたモジュール型の使い方を提案していきます。

「海外メーカーに負けない、日本ブランド」を目指して--SHOJIKIはそのコンセプトを、一台一台の製品で証明し続けます。

【本件に関するお問い合わせ】

GlowUpカスタマーサービスセンター

TEL：050-7108-4785 E-MAIL：support@glowup-inc.com

本件に関するご取材・掲載のご相談は歓迎しております。

なお、営業目的のご連絡につきましては対応を控えさせていただいております。

何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

【商品購入ページ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW86Z6KP

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/shojiki-official/sh-j002/

自社ECサイト：https://shojiki-store.com/products/shojiki-shj002