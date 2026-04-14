タイへの13店舗目出店に関するお知らせ【NITORI EMSPHERE店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年4月24日（金）にタイ13店舗目として「NITORI EMSPHERE店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1078店舗目の出店となります。

EMSPHEREは、バンコクのスクンビット・プロンポン（BTS近接）に位置する都市型の商業施設です。近隣の高級住宅エリアを背景に、在住外国人やスクンビット滞在の観光客など幅広い層の来店が見込まれ、夕方以降の利用が多い点が特徴です。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。

【店舗概要】

・店名 ：NITORI EMSPHERE店 (ニトリ エムスフィアてん)

・所在地 ：628, 630, SUKHUMVIT ROAD, KHLONG TAN SUB-DISTRICT,

KHLONG TOEI DISTRICT, BANGKOK, THAILAND 10110

・店舗面積：約210坪

・開店日 ：2026年4月24日（金）オープン

・営業時間：10:00 - 22:00