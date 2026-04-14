～初のインバウンド向け文房具シリーズを展開～日本らしさと実用性を兼ね備えた「Japan Design Collection」発売

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子）は、初のインバウンド向け文房具シリーズ「Japan Design Collection（ジャパン デザイン コレクション）」（https://www.kingjim.co.jp/sp/js）を立ち上げ、「おはしボールペン」「カードウォレット」「プライバシーローラー」を2026年6月5日（金）より発売します。

近年、訪日外国人観光客数は増加傾向にあり、日本は世界でも有数の人気観光国となっています。また、日本の文房具は、その緻密な設計やバリエーションの豊かさから、お土産としての需要が非常に高まっています 。キングジムは拡大するインバウンド市場に向けた、文房具シリーズ「Japan Design Collection」を立ち上げました。本シリーズは、日本らしさと実用性を兼ね備えたアイテムで、第1弾では、「おはしボールペン」「カードウォレット」「プライバシーローラー」を発売します。

「おはしボールペン」は、日本の食文化の象徴である割り箸をモチーフにしたボールペンです。ユニークな見た目に加え、付属の箸袋をガイドに沿って折ることで、日本の伝統文化である折り紙を楽しめる仕様となっています。富士山や鶴など全5種類で、完成後は箸置き風のペン置きとしても使えます。

「カードウォレット」は、約15枚のカードを収納できる手のひらサイズのカードケースです。伸縮性のあるゴムで収納物を押さえるので、収納量に合わせて常に適切な厚さを保ちます。内部には2枚のインデックス付きで、カードの仕分けも可能です。日本の伝統文様を金や銀の箔押しで表現し、華やかな印象に仕上げました。

「プライバシーローラー」は、海外でも需要のある個人情報を隠せるローラー型の個人情報保護スタンプです。印面には、訪日外国人観光客に人気のある富士山・寿司・忍者を採用し、日本らしさと遊び心を表現しました。

キングジムは、「Japan Design Collection」の投入によってインバウンド市場への参入を図ってまいります。

■ 「おはしボールペン」製品特長

・割り箸をモチーフにしたデザイン

日本の食文化の象徴である割り箸をモチーフにしたデザイン。

なめらかな書き心地の油性タイプの黒インクを採用し、見た目のユニークさだけでなく、書きやすさにもこだわっています。

・箸袋を折り紙として楽しめる

付属の箸袋をガイドに沿って折ることで、日本の伝統文化である折り紙を楽しめます。

折り紙は富士山や鶴など全5種類で、完成後は箸置き風のペン置きとしても使えます。

■「おはしボールペン」製品仕様

製品名・品番：おはしボールペン JS9084

本体価格 ：\600＋消費税

種類 ：富士山、舞妓、船、兜、鶴

外形寸法 ：約W37×D8×H195 mm

質量 ：約22 g

主な材質 ：ABS（ペン）、紙（箸袋）

■ 「カードウォレット」製品特長

・各種カードや紙幣まですっきり整理

クレジットカードや交通系ICカード、ホテルのルームキー、紙幣などをスマートにまとめられます。約15枚※を収納可能で、カードの仕分けに便利なインデックス2枚付きです。

※カード（厚さ0.76mm）の場合

・ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ

カードを挟み、ゴムで留めるだけのシンプルな設計。収納量に応じてゴムが伸縮し、常に最適な厚さを保ちます。

■「カードウォレット」製品仕様

製品名・品番：カードウォレット JS2512

本体価格 ：\600＋消費税

種類 ：千鳥、七宝、桜

青海波、松、霞

外形寸法 ：約Ｗ107×Ｄ9×Ｈ71 mm

質量 ：約27 g

主な材質 ：3種3層発泡PP（本体）

■ 「プライバシーローラー」製品特長

・コロコロ転がすだけで簡単に宛名を隠せる

海外でも需要のある個人情報保護スタンプです。ローラーを転がすだけで宛名などの個人情報を簡単に隠すことができます。

・日本らしさと遊び心を表現したデザイン

訪日外国人観光客に人気のモチーフである富士山・寿司・忍者を、イラストと漢字で印面にデザインしました。

■「プライバシーローラー」製品仕様

製品名・品番：プライバシーローラー JS9269

本体価格 ：\1,600＋消費税

ラインアップ：富士山、寿司、忍者

外形寸法 ：約W64×D30×H58 ｍｍ

質量 ：約38 g

主な材質 ：ABS（本体）、PP（キャップ）、 PE（印面）