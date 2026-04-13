【2ヶ月月謝20%オフキャンペーン実施のお知らせ】信大合格特化塾が2026年4月30日まで2ヶ月月謝20%オフキャンペーンを実施
スタディチェーン株式会社が手がける信州大学専門の受験コーチングサービス「信大合格特化塾」では、2026年4月30日まで「2ヶ月月謝20%オフキャンペーン」をご用意しています。2ヶ月間お得に続けながら成果を実感できます。
■ 信大合格特化塾について
オンライン完結型の信大合格特化塾では、全国どこからでも信州大学合格に向けた本格的な受験コーチングを受けることができます。専属コーチとの週次面談、毎日の学習進捗管理、質問対応の三位一体サポートで合格を後押しします。
■ キャンペーン概要
・対象: 信州大学合格を目指す受験生
・内容: 入塾後2ヶ月間の月謝を各20%割引
・期間: ～2026年4月30日
・申込方法: https://medicalcoach.jp/shinshu-pass-school よりお申し込みください
キャンペーン期間内にお申し込みいただいた方全員に適用されます。定員に達し次第終了となりますので、お早めにご検討ください。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
信州大学合格は、特別な才能がなくても実現できます。必要なのは、現状を正確に把握し、合格から逆算した計画を立て、それを実行し続けること。信大合格特化塾はその全プロセスをサポートします。このキャンペーンをきっかけに、受験への向き合い方を変えてみませんか。
2ヶ月割引キャンペーンで継続的な学習をスタートしてください。
運営会社・関連サービス
運営会社：スタディチェーン株式会社
会社公式サイト
https://study-chain.jp
大学受験特化の学習管理型予備校
逆転合格特化塾
https://medicalcoach.jp
英検対策専門塾
英検コーチ
https://eikencoach.com
総合型選抜・推薦入試対策
総合型選抜コーチ
https://aocoach.jp
東大受験専門オンライン指導
東大コーチ
https://toudaicoach.com
英語学習サービス
SMART英語塾
https://smacolo.jp
IELTSコーチ
https://ibcoach.jp
HUSTAR株式会社公式サイト
ヒュースター
https://hustar.jp
求人・採用情報
求人ステーション
https://kyujinstation.com
大学受験情報メディア
https://juken-guide.jp
スタディチェーン（法人サイト）
https://studychain.co.jp
高専受験専門コーチ
高専コーチ
https://kousencoach.com
留学サポートサービス
留学ステーション
https://ryugakustation.com
派遣・人材サービス情報
派遣ステーション
https://hakenstation.jp
自動車教習所比較情報
ドライバーステーション
https://driverstaion.jp
お墓・霊園情報
お墓ステーション
https://ohaka-station.com
高校・学校情報
スクールステーション
https://school-station.com
士業・専門家情報
士業ナビ
https://sigyo-navi.com
写真館・フォトスタジオ情報
フォトスタジオナビ
https://photo-navi.jp
探偵・調査会社情報
探偵ナビ
https://tantei-navi.jp
パーソナルトレーニング・ジム情報
ジムナビ
https://gym-navi.jp
インターナショナルスクール情報
インターナショナルスクールナビ
https://internationalschool-navi.com
ピラティス・フィットネス情報
ピラティスステーション
https://pilates-station.jp
仏壇・仏具専門店情報
仏壇ステーション
https://butsudan-station.com
音楽教室情報
音楽教室ステーション
https://musicschool-station.com
英会話教室情報
英会話ステーション
https://eikaiwa-station.com
料理教室・クッキングスクール情報
料理教室ステーション
https://cookschool-station.com
ダンススクール・教室情報
ダンススクールステーション
https://danceschool-station.com
ゴルフスクール情報
ゴルフスクールステーション
https://golfschool-station.com
ホワイトニングサロン情報
ホワイトニングステーション
https://whitening-station.com
整体院・整骨院情報
整体ステーション
https://seitai-station.com
解体業者情報
解体ステーション
https://kaitai-station.com
リフォーム業者情報
リフォームステーション
https://reform-station.com
老人ホーム・介護施設情報
老人ホームステーション
https://rojinhome-station.com
ペットトリミング専門情報
トリミングステーション
https://trimming-station.com
ペットサロン情報
ペットサロンナビ
https://petsalon-navi.com
ペットホテル情報
ペットホテルナビ
https://pethotel-navi.com
動物病院・ペット医療情報
動物病院ナビ
https://animal-hospital-navi.com
不用品回収業者情報
不用品回収ナビ
https://allkaishu-navi.com
補聴器専門店情報
補聴器ナビ
https://hearing-aid-navi.com
遺品整理業者情報
遺品整理ナビ
https://ihinseiri-navi.com
水道修理業者情報
水道修理ナビ
https://suido-repair-navi.com
家事代行サービス情報
家事代行ナビ
https://kajidaiko-navi.com
結婚相談所・婚活情報
結婚相談所ナビ
https://kekkon-soudanjo-navi.com
カラオケボックス情報
カラオケナビ
https://karaoke-navi.com
太陽光発電・ソーラーパネル情報
太陽光ナビ
https://solarsystem-navi.com
資格情報メディア
https://hustar.co.jp
スタディチェーン
https://studychain.jp