ダーマコスメティックブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、“日本限定”『SAKURA Limited Edition』がQoo10にて数量限定で大好評発売中！

L&P Cosmetic Co., Ltd.左「PDRN リフティングパッド」、中央「本企画、限定パッケージ」、右「ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ」

韓国で15年連続売上1位*² を誇るダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」は、“日本限定”＆“春限定”のスペシャルセット『SAKURA Limited Edition』を、Qoo10にて数量限定で絶賛発売しております。

メディヒールの大人気アイテム『ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ』と『PDRN リフティングパッド』を詰め込んだ限定セットは、春の訪れを感じさせる華やかなスペシャルパッケージが目印の“夜空にそっと咲く、PDRN*¹ でもちツヤ肌セット”として、現在大変多くの反響をいただいております。

グローバル累計販売33億枚*³ 突破のスペシャルケアアイテム『エッセンシャルマスク』シリーズと、グローバル累計76冠*⁴ 受賞のデイリーケアの新定番『トナーパッド』シリーズから、毛穴*⁵ ケアやハリ・弾力ケアに特化した話題の成分「PDRN*¹ 」ラインのアイテムを、肌がゆらぎやすい季節の変わり目に合わせてセレクトしています。

さらに、本企画セット限定のオリジナルノベルティとして、パッド容器を自分だけのデザインに可愛くアレンジできる「デコパシール」を付属。毎日のスキンケアタイムをより春らしく彩ります。

今しか手に入らない『SAKURA Limited Edition』で、春にうれしい“もちツヤ肌”をぜひ手に入れてみてください。

■ SAKURA Limited Edition 詳細

『ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ（15枚入）』

純度99％*⁶ の植物性「ローズPDRN*¹ 」を配合した濃密なエッセンスが肌に溶け込むように浸透*⁷ し、毛穴*⁵ やハリに集中アプローチ。

贅沢なスペシャルケアで、なめらか“もちツヤ肌”へ。

『PDRN リフティングパッド（100枚入）』

化粧水＋パックの新感覚2ステップケアで、肌を引き締め、キメを整えながら毛穴*⁵ 悩みにアプローチ。

365日メイクノリ抜群の褒められ素肌へ。

「デコパシール」

パッド容器を可愛くデコってオリジナルデザインを作れる、『SAKURA Limited Edition』限定シール。

世界で1つだけのデザインで、毎日のスキンケアをもっと楽しく、私らしく。

【SAKURA Limited Edition】

～夜空にそっと咲く、PDRNでもちツヤ肌セット～

セット内容：ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ（15枚入）＋PDRN リフティングパッド（170ml）＋サクラ デコパシール1枚

※数量限定発売のため、なくなり次第終了となります。

■ OUR SOLUTION, FOR ALL 「MEDIHEAL（メディヒール）」

すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように 私たちは研究し続けます。

韓国のL&P COSMETIC社ブランドMEDIHEAL(メディヒール)は、様々な肌悩みに寄り添い誰でも手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界44カ国以上で累計33億枚以上を販売*³ するなど、広く支持を集めています。

*¹ DNA-Na（保湿成分）

*² 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年-2025年）

*³ MEDIHEAL シートマスク累計販売数量（2009年～2025年）

*⁴ 「トナーパッド」シリーズ、国内外の主要ビューティーアワード・ベストコスメ企画における 受賞実績の累計（2021年～2026年 ／自社調べ）

*⁵ 肌にうるおいを与えることによって、毛穴を目立たなくすること

*⁶ 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。

*⁷ 角質層まで

▼メディヒール公式ショップ

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial

Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/

Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1

▼メディヒール公式SNS

公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）

公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）

公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）

公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）

公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）

MEDIHEAL（メディヒール）

▼お客様お問い合わせ先

メディヒール（韓国高麗人蔘社）

03-6279-3606

※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社



▼プレスお問い合わせ先

(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局

mediheal-pr@mediaglobe.co.jp