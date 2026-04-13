千葉県柏市「イオンタウン松ヶ崎」に中古品買取専門店「バイセル」が4月24日(金)オープン

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、千葉県柏市のショッピングセンター「イオンタウン松ヶ崎」に、中古品買取専門店「バイセル」を4月24日(金)オープンいたします。

■店舗概要

店舗名： バイセル イオンタウン松ヶ崎店

住所：〒8277-0837 千葉県柏市大山台１丁目６ イオンタウン松ヶ崎

電話番号：0120-402-150

営業時間：10:00～19:00

買取商品：着物、切手、古銭、ブランド品、お酒、貴金属、時計、カメラなど

オープン日：2026年4月24日(金)

URL：https://buysell-kaitori.com/store/aeon-matsugasaki/

■リユースサービス「バイセル」

「バイセル」は、中古品の買取・販売を通じて循環型社会の実現を推進するリユースサービスです。全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買い取り、次に必要とする方へとつないでいます。

買取事業では、業界随一の規模を誇る出張買取に加え、アクセスに優れた立地の店舗買取、時間を気にせず利用できる宅配買取など、お客様に合わせた複数の買取方法を提供しています。

販売事業では、リユース着物を扱うECサイト「バイセルオンラインストア」や、ブランド品・時計などを扱うECサイト「バイセルブランシェ」をはじめ、実店舗や卸販売を通じて国内外へ販売しています。



買取サービス「バイセル」｜https://buysell-kaitori.com/

リユース着物ECサイト「バイセルオンラインストア」｜https://www.buysellonline.jp

ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」｜https://brandchee.com/

■会社概要

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/