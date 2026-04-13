千葉県柏市「イオンタウン松ヶ崎」に中古品買取専門店「バイセル」が4月24日(金)オープン
リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、千葉県柏市のショッピングセンター「イオンタウン松ヶ崎」に、中古品買取専門店「バイセル」を4月24日(金)オープンいたします。
■店舗概要
店舗名： バイセル イオンタウン松ヶ崎店
住所：〒8277-0837 千葉県柏市大山台１丁目６ イオンタウン松ヶ崎
電話番号：0120-402-150
営業時間：10:00～19:00
買取商品：着物、切手、古銭、ブランド品、お酒、貴金属、時計、カメラなど
オープン日：2026年4月24日(金)
URL：https://buysell-kaitori.com/store/aeon-matsugasaki/
■リユースサービス「バイセル」
「バイセル」は、中古品の買取・販売を通じて循環型社会の実現を推進するリユースサービスです。全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買い取り、次に必要とする方へとつないでいます。
買取事業では、業界随一の規模を誇る出張買取に加え、アクセスに優れた立地の店舗買取、時間を気にせず利用できる宅配買取など、お客様に合わせた複数の買取方法を提供しています。
販売事業では、リユース着物を扱うECサイト「バイセルオンラインストア」や、ブランド品・時計などを扱うECサイト「バイセルブランシェ」をはじめ、実店舗や卸販売を通じて国内外へ販売しています。
買取サービス「バイセル」｜https://buysell-kaitori.com/
リユース着物ECサイト「バイセルオンラインストア」｜https://www.buysellonline.jp
ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」｜https://brandchee.com/
■会社概要
会社名：株式会社BuySell Technologies
代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介
本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
事業内容：着物・ブランド品等リユース事業
コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/