株式会社Reelu、Tabinaka Summit 2026にシルバースポンサーとして協賛決定

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都、代表取締役：今野珠優、読み：リール）は、2026年6月12日（金）に港区立産業振興センターにて開催される観光業界イベント「Tabinaka Summit 2026」に、シルバースポンサーとして協賛することをお知らせいたします。Tabinaka Summitは、「タビナカ（旅の最中の体験）」に特化した日本初の観光業界イベントとして、ツアーオペレーター、体験事業者、行政、OTA、DMOなどが集い、旅の最中に生まれる体験価値について議論・交流する場です。

協賛の背景

訪日外国人観光客の増加とともに、旅行者が日本に求める価値は、モノ消費からコト消費、さらにその場でしか得られないリアルな体験へと広がっています。Tabinaka Summit 2026は、こうした変化を背景に、「タビナカ2.0：もっともっと稼ぐには？」をテーマに開催され、パネルディスカッション、講演、関連事業者によるブース出展、交流会などが予定されています。

私達は、外国語対応のできるホスピタリティ対応人材のマッチングを通じて、観光・接客・案内・アテンドなど、現場品質が問われる領域における人材活用を支えてきました。観光産業においては、魅力的な商品や導線設計に加え、現場で接する人の対応も、顧客体験を左右する大切な要素の一つです。Reelu（リール）は今回の協賛にあたり、当日会場内にブースを出展し、観光・接客現場における人材活用の取り組みやサービス内容をご紹介する予定です。

Reeluが目指すもの

Reelu（リール）は、必要な時間に、必要なスキルを備えた人材を届けることで、観光・接客現場における人手不足とサービス品質の両立を支援しています。外国語対応力に加え、接遇力や現場適性も重視した人材活用により、空港送迎、ガイド、受付、インフォメーション、イベント・展示会対応、VIPアテンドなど幅広い業務に対応しています。

今後も、観光産業における“人の力”がより正しく活かされる環境づくりを進め、旅行者にとってより豊かな体験価値の創出に貢献してまいります。

▼サービスサイトはこちら：https://service.reelu.jp/tourism

Tabinaka Summit 2026 開催概要

イベント名：Tabinaka Summit 2026

テーマ：タビナカ2.0：もっともっと稼ぐには？

日時：2026年6月12日（金）10:00～20:00

会場：港区立産業振興センター ホール大・ホール小（東京都港区芝5-36-4）

開催形式：現地開催・オンライン配信

主な内容：パネルディスカッション・講演、関連事業者によるブース出展、交流会

主催：Tabinaka Summit 実行委員会

公式サイト：https://tabinaka-summit.com/

株式会社Reelu 代表取締役CEO 今野珠優

観光業界は、コロナ禍を経て大きな変化を経験しながら、いま改めて前向きな成長の局面に入ってきていると感じています。だからこそ、事業者それぞれが頑張るだけでなく、業界全体で知見を持ち寄り、連携しながら次のタビナカの価値を創っていくことの重要性を感じております。



Tabinaka Summitは、そうした前向きな空気の中で、現場に向き合う事業者の皆さまが集まり、これからについて考えられる貴重な場だと思っています。



Reeluもその一員として協賛・ブース出展の機会をいただけたことを大変嬉しく思います。当日は、私たちから何かをお伝えするというよりも、業界の皆さまと対話しながら、これからの観光・旅ナカを一緒につくっていくきっかけにできればと考えています。

＜代表取締役の経歴＞

秋田県生まれ。総合旅行業務取扱管理者管理者。新卒で株式会社エイチ・アイ・エスの勤務を経て、2015年より株式会社Fun Group（旧：株式会社タビナカ）参画、のちに取締役COO就任。 事業管掌役員として、海外子会社展開やM&A、新規事業を推進。 2022年4月に株式会社Reelu設立、代表取締役CEO就任。 多言語人材を活用した新しい雇用インフラの構築を掲げ、訪日需要の現場を中心に、人材不足という社会課題の解決に取り組む。現場起点のオペレーション設計とテクノロジーを掛け合わせ、企業と個人の可能性を広げる仕組みづくりを推進している。

株式会社Reeluについて

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

商号：株式会社Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

会社ホームページ：https://reelu.jp/

サービスサイト：https://service.reelu.jp/tourism

Reeluがお届けする音声番組「インバウンド最前線 -訪日ビジネスの施策とリアル-」 ：https://stand.fm/channels/6387024282838c6aa382c590

▼お問い合わせはこちら：

https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)