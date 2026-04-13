38,000人の子どもが犠牲となった紛争に終止符を　元子ども兵500人の帰還へ、目標5,000万円のクラウドファンディング開始

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、アフリカで最も長く続く紛争の一つ「LRA（神の抵抗軍）紛争」の終結を目指し、元子ども兵約500人の帰還（動員解除）を実現するためのクラウドファンディングを、2026年4月13日（月）18時より開始いたします。募集期間は2026年5月31日（日）23時まで、目標金額は5,000万円です。

プロジェクトページ：

https://readyfor.jp/projects/returnees01

▼4月13日20:30～ これに関連し、緊急LIVE配信を実施します

https://www.youtube.com/live/TIn4HiR85dI

■プロジェクトの背景：38,000人以上の未来を奪った紛争

ウガンダ共和国、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国の国境付近で活動を続ける武装勢力LRAは、1980年代後半から子どもを拉致し、兵士として戦わせるという残虐な行為を繰り返してきました。これまでに38,000人以上の子どもたちが犠牲となっています。

テラ・ルネッサンスは21年にわたり、元子ども兵の社会復帰支援に取り組んできました。その中で培われた信頼関係が、いま紛争終結に向けた大きな転機を生み出しています。

2023年には、支援を受けた元子ども兵たち自身の呼びかけにより、141人が一斉に帰還しました。

■ 「今」しかない、紛争終結への現実的な道筋

なお、この活動（元子ども兵の動員解除・社会復帰支援）はドキュメンタリー映画となり、2026年2月より全国でロードショー上映されています。製作：日本電波ニュース社／取材協力：認定NPO法人テラ・ルネッサンス

現在、LRAに残る戦闘員の多くは、かつて誘拐された元子ども兵です。

彼らを一人ひとり平和的に社会へ戻すことは、武装勢力を内部から解体し、武力によらずに紛争を終結させることを意味します。

テラ・ルネッサンスは、以下のロードマップで紛争終結を目指します。

- フェーズ1（2026年度）：元子ども兵約500人の動員解除と安全な帰還- フェーズ2（2027～2028年度）：帰還した人々の社会復帰支援（職業訓練・心理ケアなど）- フェーズ3（2028年度）：LRA紛争の終結

帰還を望む声が広がっている今こそが、この流れを一気に進める決定的なタイミングです。

■ なぜ、目標5,000万円が必要なのか

クラウドファンディングの目標金額5,000万円は、年間を通しても達成例が限られるような規模の挑戦です。

この金額は、500人の帰還に必要な費用を積み上げた結果です。

国境を越える交渉、移送、安全確保、医療・心理ケア――そのすべてに実務コストが伴います。

一人ひとりを確実に帰還させるために、不可欠な費用です。

主な使途は以下の通りです：

■ 理事長コメント（吉田真衣）

- 各国政府・武装勢力との帰還調整（約500万円）- 専門スタッフによるアウトリーチ活動（約800万円）- 救出および安全な移送（約1,300万円）- 一時滞在・医療・心理ケア（約2,400万円）テラ・ルネッサンス理事長 吉田真衣

「これはただの“支援”ではなく、市民の手で “紛争を終わらせる挑戦” です。

これまで私たちは、被害者を支えてきました。

そして今、被害を生み出す構造そのものを止める段階に来ています。

5,000万円という金額は大きな挑戦です。

しかしそれは、500人の人生、そしてこれから先に生まれるはずだった被害を止めるために必要なものです。

市民の力で平和をつくる前例を、皆さまと共に実現したいと願っています。」

■ クラウドファンディング概要

- プロジェクト名：武器ではなく人生を。500人の帰還・紛争終結プロジェクト- 募集期間：2026年4月13日（月）18:00 ～ 5月31日（日）23:00- 目標金額：5,000万円- プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/returnees01- 税制上の優遇措置：当会は認定NPO法人のため、ご寄付は税制優遇の対象となります 。

■ この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

電 話：075-741-8786 / 問い合わせフォーム：https://forms.gle/1pXJTLAaGfNeoSA46

・ 認定NPO法人テラ・ルネッサンスについて

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など