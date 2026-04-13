Black ChristmasVOL.5　サンタも踊り狂う、狂乱の聖夜（ギグ）――　愛と衝動のクリスマスを歌った曲『ROCK ′N′ ROLL CHRISTMAS』公開

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMYPROJECTは、生沢佑一がBLACK ZAPPAとして生まれ変わった新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』タイトル曲VOL.5 『ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS』を発表いたします。 2026年4月15日（水）AM0:00 より配信開始されます。

ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS

配信サイト一覧：https://linkco.re/d5h8737m

■ 企画趣旨

ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS

『BLACK CHRISTMAS』は、クリスマスソングの歴史を塗り替える一曲であり、今後ブランドとして拡張されていく可能性を秘めた企画です。

「綺麗で幸福なクリスマス」像への明確なアンチテーゼ、そして“人間の内面の闇”を深く追求するロック・サーカスとして、1年をかけて日韓のゲストボーカルと共にBlack Christmasの救いのない聖夜を世界中に届けていきます。

本企画は単なるアルバム制作ではなく、クリスマスという文化の暗部を抉り出す“時代への挑戦状”です。

5曲目『ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS』はアーティストのCLOUDIANが歌います。

■ 配信曲情報

タイトル：ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS

リリース日： 2026年4月15日（水）

形態：デジタル配信

参加アーティスト・クレジット

Vo. CLOUDIAN

Songwriting BLACK ZAPPA

arranged by BLACK ZAPPA＆YO

Mix&Mastering 井上剛(Tsuyoshi Inoue)

ROCK 'N' ROLL CHRISTMAS ドラキュラ



＜楽曲紹介＞

静かでロマンチックに描かれがちなクリスマスを

ロックンロールの熱量で大胆に奏でる。

煌めくイルミネーションやベルの音といった定番の情景に

ギターとドラムの躍動感を重ねて

祝祭の夜がより情熱的に。

冬の寒さすら溶かすような愛と音楽の熱が交錯する。

従来のクリスマス像に新たな生命力を吹き込むーー。



サンタも踊り狂う、狂乱の聖夜（ギグ）。

プレゼントより、その魂（リズム）を解き放て。

■公開プラットフォーム＆公式チャンネル

▶ YouTube (@dongramyproject)

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■アーティストプロフィール

CLOUDIANCLOUDIAN

CLOUDIAN（クラウディアン）はロック、メタルサウンドを基盤に、 シネマティック・オーケストラ、EDM、韓国伝統音楽、ヒップホップなど、 東洋と西洋の多様な楽器とジャンルを融合させた 「韓国型エピック・ロックサウンド」を掲げ、 単なるロックを越え、「サウンドで描く映画」のような音楽を追求しています。 2018年、釜山国際ロックフェスティバル Bu-rock Battle 優勝を皮切りに、 1stフルアルバム『The Unknown Tale』で本格的な活動をスタートした彼らは、 多彩なジャンルを行き来する実験的な試みと深みのあるストーリーテリングによって、 リスナーに一本のフュージョン史劇ファンタジー映画を観ているかのような、 ユニークな音楽と演出を提示すると同時に、 エネルギッシュなライブパフォーマンスで観客を魅了し続けています。

【CLOUDIAN 公式SNS 】

▶【公式】CLOUDIAN Spotify

https://open.spotify.com/intl-ja/artist/76loQSkWc0xXcwcGAIgJBF?si=avMOGDv0QpO2_NtyWRH4bw&nd=1&dlsi=bfee8e2556734182(https://open.spotify.com/intl-ja/artist/76loQSkWc0xXcwcGAIgJBF?si=avMOGDv0QpO2_NtyWRH4bw&nd=1&dlsi=bfee8e2556734182)

▶【公式】CLOUDIAN Instagram

https://www.instagram.com/cloudian_official/

▶【公式】CLOUDIAN Youtube

https://www.youtube.com/@Cloudian_Official

■アーティストプロフィール

BLACK ZAPPA

BLACK ZAPPA

聖夜は、崩壊した。

最愛を失った絶望の淵から、雷光のように現れた新たな存在――。

悪魔界の音楽王 BLACK ZAPPA が、日韓の若き才能たち“13人の使徒”を召喚し、この世界に降臨する。

美しさと残酷さが共存する禁断の音楽儀式。

その名は 『Black Christmas』。

これまでにないダークで壮大な世界観とともに、

BLACK ZAPPAは“最も美しく、最も残酷なクリスマス”を世界へと布教していく。

生沢佑一プロフィール

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

▶【公式】生沢 佑一 X (@AIKikuzawa)

https://twitter.com/@AIKikuzawa(https://x.com/AIKikuzawa)

▶【公式】生沢 佑一 Instagram (@yuichi.aik.ikuzawa)

https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa/(https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶【公式】生沢 佑一 TikTok (@yuichi_ikuzawa)

https://www.tiktok.com/@yuichi_ikuzawa

▶【公式】生沢 佑一 Youtube(@Yuichi_Ikuzawa)

https://youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa(https://www.youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa)

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。