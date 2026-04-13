菰野町の新年度予算と重点事業を特集　広報こもの4月号を発行

三重県菰野町は、「広報こもの」令和8年4月号を発行しました。

今号では、令和8年度のまちづくりの方向性を示す当初予算特集をはじめ、新たに運用を開始した消防指令センターの紹介、町内の話題を伝えるフォトニュースなど、地域の動きや取り組みを幅広く掲載しています。

■特集①「令和8年度当初予算」

特集では、令和8年度当初予算について、諸岡町長が議会で行った提案説明とともに、主要事業や予算の概要を分かりやすく紹介しています。

提案説明では、

人と人との「つながり」と、企業・団体との「連携」を基軸に、未来へつながる持続可能なまちづくりを推進する方針が示されました。

また、一般会計の歳入・歳出については円グラフで解説し、町の財政状況を視覚的に理解できる内容となっています。

主な事業

・菰野町70周年記念事業

・DX活用業務効率化関連事業

・内水ハザードマップ作成事業

・子ども医療費助成事業

・産婦人科・小児科オンライン相談事業

・消防広域化等調査事業

■特集② 新しくなった消防指令センター

菰野町・四日市市・桑名市の3消防本部で共同運用する「三重北消防指令センター」が更新され、令和8年4月1日から新たな体制で運用を開始しました。

今回の更新では、現場と指令センター間の情報共有を強化するため、最新の消防指令システムや電子黒板を導入。

より迅速で的確な対応が可能となり、地域の安心・安全の向上につながります。

■フォトニュース（2月・3月の出来事）

誌面では、町内の出来事を写真とともに紹介しています。

・消防フェアの開催

・盆栽での最高賞受賞

・菰野中学校吹奏楽部が全国1位を獲得

など、地域の活気あふれる話題を掲載しています。

■その他の掲載内容

・町内イベント情報

・町政・地域の動き

など、暮らしに役立つ情報や地域の最新トピックスを掲載しています。

「広報こもの」令和8年4月号では、町の未来に向けた取り組みから身近な話題まで、菰野町の“今”を多角的に発信しています。ぜひご覧ください。

広報こもの4月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。