習い事の“渋滞”を解消！「週1回から無理なく通えるそろばん教室」

奥村実業株式会社

学童クラブ・各種習い事教室を提供する「MOCOPLA（モコプラ）富山教室」（所在地：富山県富山市）は、2026年4月より、小学生を対象とした「そろばん教室」を新規開講いたします。

従来のそろばん教室の常識を覆す「低頻度・高効率」なカリキュラムで、忙しい現代の子どもたちのスキルアップを支援します。

松川に臨むMOCOPLA富山教室

■ 背景

そろばん教室といえば「週2～3回」の通学が一般的ですが、塾やスポーツ、英語など複数の習い事を抱える現代の子どもたちにとって、その拘束時間は大きな負担となっていました。

そこでMOCOPLA富山教室では、「週1回からでも着実に力がつく」指導メソッドを導入。

他の活動と両立しながら、一生モノの計算力と集中力を養える環境を整えました。

■ MOCOPLAの「そろばん教室」の特長

「週1～2回」の選べるコース設定

「まずは基礎を身につけたい」「他の習い事と並行したい」という声に応え、週1回・週2回のコースをご用意。

無理なく続けられるからこそ、確かな成長を実感できます。

家計に優しいリーズナブルな受講費

より多くのお子様にそろばんの楽しさを知っていただくため、月額5,500円（税込）～という、始めやすく続けやすい価格設定を実現しました。

スモールステップでやる気が継続

そろばん学習において、子ども達が進級を諦めやすい初期・6級・3級のギャップを埋めるため20級から検定試験を導入し、スモールステップで成長を実感できるため、やる気が継続します。

■ 料金体系（税込）

週1回コース5,500円～

他の習い事と両立したい、まずは試してみたい方に最適

週2回コース6,600円～

より早く、確実にステップアップしたい方にオススメ

■キャンペーン

新規開講を記念し、2026年4月の受講料は無料です！

■教室情報・お問い合わせ

名称： MOCOPLA（モコプラ）富山教室

所在地： 富山県富山市舟橋南町6-13（「県庁前」駅 徒歩4分）

対象学年： 年長 ～ 小学6年生

サービス： 学童、各種習い事、学習塾、送迎、食事

公式サイト： https://mocopla-toyama.jp/