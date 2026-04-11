【北海道・層雲峡温泉】今、冒険の幕が開く。忍者or小人と挑む“峡谷に眠る黄金伝説”の謎、あなたは最後まで辿り着ける？

野口観光マネジメント株式会社

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層雲峡温泉 朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全252室）

朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）

今年も開催！昨年大好評だった謎解き体験イベントを5月1日より開催いたします。宿泊施設全体を舞台に、滞在しながら謎解きに挑戦する体験型コンテンツです。チェックインからチェックアウトまで、物語の主人公になったような特別な時間をお楽しみいただけます。

また、選ぶ館でまったく違う体験が待っています。あなたは、どの謎に挑みますか？

ワクワクの旅行がもっとエキサイティングに！家族や友人と絆が深まること間違いなし！

＼少しだけ、謎解きの内容をご紹介／

【朝陽亭】

古い保管庫から、かつてこの峡谷の湯守頭が隠したとされる「黄金の翼」の地図が見つかった。

しかし地図は暗号化され、湯けむりと岩の気配に反応する結界がかかっている。湯守頭の結界の番を受け継ぐ若忍・コタロウと共に館内に残る結界を解いていく。

【朝陽リゾートホテル】

このホテルに住んでいる小人たちの間では、黄金の財宝が隠されているという噂が囁かれている。小人たちは普段は人間の前に姿を見せないが、あなたの滞在中だけは特別に話を聞けるかもしれない。館内に潜む小人たちを見つけ出し、手がかりを集めて、財宝のありかを突き止めよう。

果たして「黄金の翼」の秘密に辿り着くことができるのか--。

小人たちとお話できるのかーー。

それぞれの館に隠された、異なる真実。あなたは、どの館から体験しますか？

■宿泊期間

2026年5月1日（金）～ 2026年5月31日（日）

■「謎解きリゾート」の楽しみ方！

１.専用プランで予約！

２.チェックインから謎解きがスタート。みんなで協力しよう！

３.謎の手がかりは客室や館内などいたるところに！温泉旅行を楽しみながら謎解き体験♪

４.コースクリアでチェックアウト時に記念ノベルティ（1室につき1つ）をプレゼント

※スマートフォンを使用します。館からの貸し出しはございませんので、ご持参をお願いいたします。

▼ご予約はこちら▼

朝陽亭→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11723905,19929610,18853033,18135315,17776456&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11723905,19929610,18853033,18135315,17776456&search_type=undated)

朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13037680,14114257,15190834,15908552,16267411&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13037680,14114257,15190834,15908552,16267411&search_type=undated)

この謎解きを楽しめるのは専用プランでご予約いただいた方のみ！謎解きキットがなくなり次第終了です！

大変人気な宿泊プランとなっておりますので、お早めにご予約ください。

【本件に関するお問い合わせ】

層雲峡予約センター

代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054

〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

朝陽亭公式HP https://www.choyotei.com/onsen/

朝陽亭公式エックス（旧ツイッター） https://x.com/choyotei

朝陽リゾートホテル公式HP https://www.choyo-resort.com/

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