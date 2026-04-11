【AnimeJapan2026】デート・ア・ライブＶの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月11日(土)よりAnimeJapan2026にて販売しておりましたデート・ア・ライブＶの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
AnimeJapan2026にて開催しておりましたデート・ア・ライブＶの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4579
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月11日(土)10:00～4月26日(日)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬以降順次発送
【特典情報】
＜【THEキャラAJ2026事後通販】デート・ア・ライブＶ商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
和服アイドル ver.
価格：550円（税込）
種類数：全24種
（ノーマル12種＋ホログラム12種）
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※画像は一部商品になります。
ホログラムカード(ランダム)
和服アイドル ver.
価格：660円（税込）
種類数：全12種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
デカアクリルスタンド
和服アイドル ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全12種
ミニアクリルアート
和服アイドル ver.
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4579
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月11日(土)10:00～4月26日(日)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売