【AnimeJapan2026】デート・ア・ライブＶの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月11日(土)よりAnimeJapan2026にて販売しておりましたデート・ア・ライブＶの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

AnimeJapan2026にて開催しておりましたデート・ア・ライブＶの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4579

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月11日(土)10:00～4月26日(日)23:59

【発送予定日】

・2026年6月下旬以降順次発送



【特典情報】

＜【THEキャラAJ2026事後通販】デート・ア・ライブＶ商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)和服アイドル ver.

価格：550円（税込）

種類数：全24種

（ノーマル12種＋ホログラム12種）

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

※画像は一部商品になります。

ホログラムカード(ランダム)和服アイドル ver.

価格：660円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカアクリルスタンド和服アイドル ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全12種

ミニアクリルアート和服アイドル ver.

価格：2,640円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4579

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月11日(土)10:00～4月26日(日)23:59

【発送予定日】

・2026年6月下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売