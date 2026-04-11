岡山県奈義町のふるさと納税返礼品として、株式会社坂本が提供する「＜選べる品種・内容量＞瀬戸内限定米 無洗米 コシヒカリ / あきたこまち / きぬむすめ」を掲載中です。本返礼品は、水を使わず肌ヌカの粘着力だけで磨き上げるBG精米製法により、経済的で環境にやさしく、お米本来のうまみ層をしっかり残した味わいを実現しました。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※を持つ株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）がサポートしています。 ※令和7年5月時点

選べる3品種について

【コシヒカリ】 日本を代表するお米で、味・香り・粘りの三拍子が揃った不動の人気を誇る品種です。 最大の特徴は、噛むほどに広がる強い甘みとしっかりとした粘り気で、 炊き上がりの香りが非常に豊かで、一粒一粒に弾力があるため、食べ応えも抜群です。 その濃厚な味わいは、焼き魚や煮物、お肉料理といった味の濃いおかずにも負けず、毎日の食卓を贅沢に彩ります。 長年愛され続けている、まさに「お米のスタンダード」とも言える美味しさをお楽しみいただけます。 【あきたこまち】 炊き上がりの光沢にも優れており冷めても美味しく、お弁当のごはんやおにぎりなどにも最適な品種です。 【きぬむすめ】 炊き上がりの白さとツヤが魅力のお米です。 味はコシヒカリと似ており、粘りの強さともちもちした食感をお楽しみいただけます。 平成28年～令和7年産「岡山県産きぬむすめ」の評価実績は一般社団法人日本穀物検定協会が実施する米の食味ランキング※において5段階評価の中でも最高の特A評価を10年連続で取得しております。 ※産地品種が過去に獲得した評価であり商品そのものの評価ではありません。

対象返礼品について

▼楽天 ＜選べる品種・内容量＞瀬戸内限定米 無洗米 コシヒカリ / あきたこまち / きぬむすめ https://item.rakuten.co.jp/f336238-nagi/022-0936/ ▼チョイス 瀬戸内限定米 無洗米 コシヒカリ 5kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009576?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 瀬戸内限定米 無洗米 コシヒカリ 10kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009577?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 瀬戸内限定米 無洗米 あきたこまち 5kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009578?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 瀬戸内限定米 無洗米 あきたこまち 10kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009579?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 瀬戸内限定米 無洗米 きぬむすめ 5kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009580?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 瀬戸内限定米 無洗米 きぬむすめ 10kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33623/7009581?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623 ※2026年5月下旬より順次発送開始

岡山県奈義町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f336238-nagi/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/33623?utm_source=okayamaken_nagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33623

子どもと共に育つまち奈義町 奈義町は岡山県北東部に位置し、国定公園那岐山の南麓に広がる人口約5,400人のまちです。中山間地域でありながら、空が広く感じられる開けた地形で、四季折々の美しい自然に恵まれています。町には奈義町現代美術館や横仙歌舞伎があり、独自の魅力を醸成。自然に溶け込むようにアートと文化が息づいています。平成の大合併で合併しないことを選択し、小さいからこそできるきめ細やかなまちづくりを進めており、子どもからお年寄りまで「誰もが暮らしやすく永続できるまちづくり」を目指し、子育て・医療・福祉などライフスタイルに合わせた支援を行っています。平成24年に「子育て応援宣言」を行い、町独自の子育て支援策や、若者定住施策を進めた結果、令和元年には合計特殊出生率2.95を達成。結婚・妊娠・出産、子育てに温かい地域づくりを推進しています。

寄附金の用途について

皆さんからお寄せいただいた寄付金は、奈義町のまちづくりに大切に使われます。 ふるさと納税の活用事業は下記の通りです。 環境：豊かな自然環境を守り、活用する事業 教育：次世代を担う子どもたちの教育環境の充実に関する事業 医療・福祉：健康づくりと福祉の向上に関する事業 文化：伝統と文化の保存、伝承に関する事業 観光：観光資源の維持及び整備に関する事業 未来：町長が、ふるさと奈義の未来に向けての町の発展に寄与すると特に認める事業

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form