インフルエンサーマーケティングを効率化するSaaSツール「Astream」の公式サイトが、AIサイテーションランキング「SNS管理・分析ツールカテゴリ ドメイン引用ランキング5位」にノミネート

A Inc.

株式会社A（以下、当社）は、SNS分析ツール「Astream（エーストリーム）」(https://astream.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190)を提供する企業として、【AI Search Cited Award 2026 上期】において、SaaS・BtoB領域の「SNS管理・分析ツールカテゴリ ドメイン引用ランキング」5位に選出されました。

本ランキングは、生成AIが回答生成時に参照・引用したWebサイトをもとに、「AIにどれだけ引用されるか」という観点で評価されたものです。

具体的には、カテゴリごとに設計された複数のプロンプトをChatGPT や Google Gemini を含む4つのAIプラットフォームに対して実行し、各ドメインが引用元として1回でも表示されたプロンプトの割合をスコアとして算出しています。

▼ランキングの詳細についてはこちら

https://www.brand-up.net/awards/ai-search-cited-award

▼SaaS・B2B部門の詳細についてはこちら

https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-saas-b2b-2026-1h

AI時代におけるSEOの変化

近年、検索行動は大きく変化しており、従来のように検索結果からWebサイトへ遷移するスタイルから、AIの回答内で情報を取得する「クリックしない検索」へと移行しています。これに伴い、SEOにおいても検索順位の向上に加え、AIの回答生成時に情報源として引用されること、すなわち「AIサイテーション」が新たな評価指標として重要視されています。

こうした変化を踏まえ、当社ではAIサイテーションを前提としたSEO戦略を推進しています。具体的には、検索意図を網羅するロングコンテンツの継続的な発信に加え、当社ツール「Astream」(https://astream.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190)を活用したインフルエンサーマーケティング支援の実績から得られるデータを基に、一次情報や実務知見を反映したコンテンツ設計を行っています。

コンテンツ制作における当社の取り組み

今回の評価ロジックからも明らかな通り、AIに引用されるためには単一記事の品質だけでなく、特定領域における情報の網羅性と継続的な発信が重要となります。当社では、複数の記事を通じてテーマを体系的にカバーすることで、AIからの引用確率を高めています。

さらに当社では、SNSマーケター向けに実践的なノウハウや比較記事をブログにて発信しており、インフルエンサーマーケティングやSNS運用に関する具体的かつ再現性の高い知見を提供しています。

▼記事一覧はこちら

https://astream.acetokyo.com/blog?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190(https://astream.acetokyo.com/blog?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190)

今後も、Astreamを通じて蓄積されるデータと実務知見を活用しながら、専門性と網羅性を兼ね備えたコンテンツ発信を強化し、AIに引用されやすい情報基盤の構築を推進してまいります。

「Astream」とはどんなツールか

当社が提供するSNS・インフルエンサー分析ツール「Astream」(https://astream.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190)は、データに基づいたインフルエンサー選定およびSNS施策の最適化を支援するツールです。

200万件以上のグローバルアカウントデータをもとに、インフルエンサーマーケティング施策に必要な「インフルエンサーの選定」「工数管理」「効果測定」の一元管理を実現します。

Asrtreamの管理画面で見れるデータ

フォロワー属性、投稿パフォーマンス、競合アカウントの動向などを自動で取得し、インフルエンサー選定の精度向上と、施策効果の最大化を支援します。

※Astreamの管理画面では、フォロワー属性やエンゲージメントデータなど、インフルエンサー選定に役立つさまざまな分析データを確認することができます。

想定される利用企業・担当者像

・SNSマーケティングを内製化したい、施策効果を継続的に改善したい企業様

・属人的な運用から脱却し、再現性あるインフルエンサーマーケティングを実施したい企業様

Astreamで見られる具体的なデータや料金など、詳細について知りたい方はこちらの資料をご覧ください。

Astreamの詳細資料を見てみる :https://astream.acetokyo.com/inquiry/ebook?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190

当社概要

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートして参りました。

CAGR(年平均成長率)30.3％の推移で急拡大するインフルエンサーマーケティングの市場において企業様が持つブランドが「自社の商品の魅力を120%引き出してくれる、最適なインフルエンサーに出会える」ことを叶えていくということを基本的な行動指針とし、透明で実直なインフルエンサーマーケティングのプロフェッショナルとして、企業様のパートナーとなり確かな信頼を生活者と築いていくことを支援し続けてまいります。

本件に関する問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://astream.acetokyo.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=190