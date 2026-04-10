【新潟医療福祉大学】男子サッカー部 立川遼翔選手　2026 年JFA・Ｊリーグ特別指定選手承認のお知らせ

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学サッカー部の立川遼翔選手(健康スポーツ学科２年)が、４月１０日付で「2026 年JFA・J リーグ特別指定選手」として承認されましたので、お知らせいたします。



立川選手は、2029年1月（2028/29シーズン）より京都サンガF.C.への新加入が内定しており、今回の承認により、本学に所属しながら京都サンガF.C.の一員としてJリーグ公式戦等への出場が可能となります。



本年度、JFAより承認された特別指定選手（大学生）は全国でわずか24名（4月1日時点）ですが、その多くは卒業を控えた４年生です。その中で、２年生という早い段階での承認は全国的にも極めて異例であり、立川選手が「今すぐにでもプロ最高峰の舞台で戦える即戦力」として、極めて高く評価された結果と言えます。



本制度の適用により、立川選手は通常の内定選手とは異なり、大学卒業を待たずに今シーズンからJ1リーグやルヴァンカップなどの公式戦に出場することが可能となります。大学サッカー部での活動と、プロの真剣勝負という最高峰の環境を両立させることで、さらなる飛躍が期待されます。

立川 遼翔（たつかわ はると）選手 プロフィール

【ポジション】 MF

【生年月日】 2007年2月20日（19歳）

【身長体重】 183cm70kg

【出身地】 滋賀県

【所属歴】 京都サンガF.C.U-15→京都サンガF.C.U-18

→新潟医療福祉大学

【特徴】

柔らかいボールタッチと豊富なアイデアを持ち、ゴール前で決定機を生み出せる攻撃的MF。

【新潟医療福祉大学】https://www.nuhw.ac.jp/(https://www.nuhw.ac.jp/)

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ6学部16学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

【男子サッカー部】

2005年の創部以来、確かな歩みを続ける男子サッカー部は、昨年度も全国レベルで高い存在感を示しました。北信越大学サッカーリーグ1部では9連覇、通算11度目の優勝を達成しました。総理大臣杯ではベスト8、全日本大学サッカー選手権大会では強化ラウンド優勝、天皇杯への出場など、全国の舞台で数多くの経験を積みました。新人戦やインディペンデンスリーグへの挑戦を通じて、世代を超えた強化も着実に進んでいます。専門スタッフによる組織的な指導のもと、競技力だけでなく規律や人間性を磨き、次代を担う学生アスリートとしてさらなる高みを目指し続けています。

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