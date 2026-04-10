フェンディ、新作バッグ「ホーボー ソフト」を発売

フェンディ・ジャパン合同会社「ホーボー ソフト」バッグ \533,500（サイズ：W44xH30xD20cm）税込み価格

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、2026-27年秋冬 メンズプレコレクションより、モダンな男性のライフスタイルに寄り添う新作バッグ「ホーボー ソフト（Hobo Soft）」を発売いたします。

その柔らかで軽やかなフォルムが特徴の「ホーボー ソフト」バッグは、ナチュラルなベージュトーンのビスコース製テクニカルファブリックを纏っています。まるでラフィアのような繊細な表情を醸し出し、そこにダークブルーの「FENDI」ロゴが大胆かつ洗練されたコントラストを描きます。このバッグは、身体に優しく沿い、持ち主の動きに合わせてしなやかに変化します。さらに、ストラップには上質なダークブルーのカーフレザーを配しており、カジュアルな素材感の中にメゾンならではのエレガンスを宿しています。ストラップに配された「FF」ロゴメタルアップリケは控えめながらも確かな存在感を放ちます。内側は広々としたコンパートメントで、マグネット開閉式により、忙しい日常の中でもスマートな荷物の出し入れを可能にします。さらに、ダークブルージャカード生地で仕立てられた取り外し可能なポーチは、貴重品や小物の整理に役立ちます。

長さ調節可能なダークブルーレザーストラップは、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、そしてクロスボディバッグと、シーンに応じた多様なスタイリングを可能にします。デイリーユースはもちろん、週末の小旅行やリゾート地での散策などあらゆるシーンにおいても、装いに軽やかな洗練と品格をもたらすでしょう。「ホーボー ソフト」は、ファッションを愛し常に上質さを求める現代の男性のための、新たなアイコンバッグとして、その魅力を余すことなく発揮します。

「ホーボー ソフト」バッグは、フェンディ直営店および公式オンラインストアfendi.comにて販売中です。