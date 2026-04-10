レインボー池田参戦決定! 恋愛や性の悩みを語りつくすライブ『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』チケット好評発売中

吉本興業株式会社

5月24日（日）に有楽町よみうりホールにて開催する、芸人の恋愛観をのぞき見できるYouTubeチャンネル「#コイワラ【芸人×恋愛】」のイベント『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』に、レインボー・池田直人の追加出演が決定しました。

本イベントでは、 “普段誰に相談したらいいのか分からない恋愛や性のお悩み”を語り尽くします。「踏み込んだテーマ」に対し、どのような視点でトークを展開するのか。ここでしか聞けないエピソードが満載のイベントとなります。ランチタイムのひととき、少し刺激的で笑いに溢れた時間をお楽しみください。

また、他ゲストに登録者数160万人を超える大人気女性YouTuber・エミリン、2人組YouTuber「パパラピーズ」のメンバーとして知られるインフルエンサー・タナカガを迎え、お昼からディープな恋愛話を繰り広げます。

本人コメント

レインボー・池田直人

恋のドキドキ

笑いのワクワク

コイワラライブと書いて

ドキワクライブでもあります。



幸せな時間にときめきましょう。

公演概要

お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ

【日時】5月24日（日）12:15開場 13:00開演

【場所】有楽町よみうりホール

【出演】山崎ケイ(相席スタート)、CRAZY COCO

＜ゲスト＞池田直人（レインボー）、エミリン、タナカガ（パパラピーズ）

【チケット情報】

好評発売中

<料金>前売 4,000円／当日 4,500円

チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/13932

「#コイワラ【芸人×恋愛】」チャンネル概要

毎週土曜日18:00更新予定

配信プラットフォーム：YouTube

「#コイワラ【芸人×恋愛】」：https://www.youtube.com/@koiwarachannel