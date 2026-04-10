【OKJ】 『ステップン/グリーンメタバーストークン（GMT）』の取扱いのお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

当社は、OKJ（暗号資産取引所）にて、『ステップン（GMT）』を、2026年4月20日に取扱い開始することをお知らせいたします。これにより、OKJは、51種類の暗号資産を取扱うことになります。

また、2026年4月20日時点で、ステップン（GMT）の取扱いは国内初となります（自社調べ）。

GMTは、「Move-to-Earn（動いて稼ぐ）」の健康・フィットネスアプリであるSTEPNのガバナンストークンです。 ユーザーはスニーカーNFTを用いて屋外で運動を行うことで、トークンやNFT報酬を獲得できます。利用者が健康的なライフスタイルを維持しながら暗号資産を獲得できるエコシステムを構築することを目的としています。





■詳細情報

取扱い開始暗号資産：ステップン/グリーンメタバーストークン（GMT）

対応サービス：取引所、販売所、積立、入出庫

取扱い開始日時：2026年4月20日（月） 17:00

※開始時刻は前後する場合がございます。

■対応ネットワーク

Solana

Polygon

■ステップン/グリーンメタバーストークン（GMT）の概要

名称：ステップン/グリーンメタバーストークン

シンボル：GMT

関連サイト：https://www.stepn.com

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/