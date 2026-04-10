ネットマーブル新作アクションアドベンチャーRPG『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』オンラインショーケースを4月17日（金）20時より公式YouTubeで実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、HBO(R) を代表する『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズを題材にした、スマートフォン（iOS、Android）とPC向けの新作アクションアドベンチャーRPG『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード（Game of Thrones: Kingsroad）』において、新情報を公開するオンラインショーケースを、2026年4月17日20時より公式YouTubeチャンネルにて実施することを発表いたします。

本ショーケースでは、著名ストーリーテラーのイ・ジョンボム氏と人気ゲームインフルエンサーRoofTopCAT氏が、本作品のプロデューサーのチャン・ヒョニルとともに出演し、開発背景やゲームシステム、主要コンテンツについて詳しく解説します。さら制作の舞台裏や正式リリーススケジュール、サービス全体の方針についても発表予定です。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』 が現在Steam Playtest参加者を募集しています。

Playtestへの応募は、2026年3月19日（木）から4月23日（木）まで、Steamストアページを通じて受け付けています。テストは2026年4月17日（金）から4月24日（金）まで実施予定です。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/4214820/_/

本Playtestでは、かつてないスケールと高精細な表現で再現されたウェスタロス大陸の広大なオープンワールドを体験できます。七王国を舞台に、シリーズの壮大な世界観をもとに構築されたフィールド探索や、アクションRPGとしてのゲームプレイをいち早くお楽しみいただけます。

また、本テストは韓国語、日本語、タイ語、繁体字中国語、簡体字中国語、ロシア語、英語に対応しており、幅広い地域のプレイヤーが参加可能です。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』は現在事前登録を受け付けています。事前登録を完了したプレイヤーには、プラットフォームごとに異なる報酬が付与されます。これらの報酬は、本作の操作性を重視した戦闘システムやクラスベースのゲームプレイを補完する内容となっており、ウェスタロスでの冒険を有利にスタートできるアイテムが揃っています。

■ PC（Netmarble Launcher）で事前登録した場合

- 北部の衣装 ×1- 秘薬選択袋 ×10- 冥夜の守人の補給品 ×5

限定コスチュームや消費アイテムが含まれ、序盤の攻略をサポートします。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』 PC（Netmarble Launcher）事前登録

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja/pcplay

■ メール登録による事前登録

- 騎乗動物(リールス)- 北部の手綱と鞍- 銅貨 10万枚

移動手段となるマウントやゲーム内通貨が付与され、冒険の立ち上がりを強化できます。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Eメール事前登録

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja/preorder

■ Google Play / Apple App Store で事前登録した場合

- プロフィールフレーム- ネームプレート- キャラクター外見変更チケット ×1

キャラクターの見た目をカスタマイズできる装飾アイテムが手に入ります。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Apple App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%82%AA%E3%83%96-%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89/id6755586050

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.gotasia

◆ フォローで追加報酬がもらえるサブスクリプションイベントも実施

事前登録キャンペーンに加え、公式チャネルをフォローすることで参加できるサブスクリプションイベントも開催中です。本イベントでは、以下のボーナス報酬を獲得できます。

- 正式サービス開始記念称号<ウェスタロスの先駆者>- 銅貨 10万枚

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式サイト

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja/preorder

さらに、条件を満たすことで追加のゲーム内アイテムを獲得でき、サービス開始直後からより充実したプレイ体験が可能となります。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』では、プレイヤーは運命の巡り合わせにより北部の小貴族「タイレ家」の後継者となる新たなキャラクターとして物語に参加します。

キャラクターを自由にカスタマイズできる充実したキャラクタークリエイターに加え、プレイヤーは「傭兵（Sellsword）」、「騎士（Knight）」、「暗殺者（Assassin）」の3つのクラスから1つを選択し、ウェスタロスの世界に最初の一歩を踏み出します。

それぞれが異なる戦闘メカニクスとスキルを持ち、プレイヤーの好みに合わせた戦略的なバトルを楽しむことができます。物語はドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』シーズン4の世界が舞台となり、「ジョン・スノウ」、「ラムジー・ボルトン」、「サーセイ・ラニスター」といった象徴的なキャラクターたちも登場します。

本作では、ウェスタロスの世界を没入感たっぷりに再現しています。フルボイスのメインクエストやシネマティックな演出、そしてプレイヤーの選択が物語に影響を与えるシステムにより、重厚なストーリーテリングを体験できます。

黒の城、ウィンターフェル、キングズ・ランディングといった象徴的なロケーションも、ドラマさながらのディテールで再現されており、プレイヤーは原作の世界に深く入り込むことができます。

さらに、物語重視のソロプレイ体験に加え、協力型マルチプレイ要素も『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』の魅力の1つになっています。プレイヤーは仲間とチームを組み、協力ダンジョンやボスバトルなど多彩なマルチプレイコンテンツに挑戦可能で、役割分担や連携、戦略性が求められるバトルを通じて、ウェスタロスの過酷な試練に立ち向かいます。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』の情報は、公式SNSでご確認ください。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式サイト

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式X

https://x.com/GotKingsroad_JP

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式youtube

https://www.youtube.com/@Kingsroad_GOT

◆ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントについて◆

ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントは、ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)の子会社であるワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントの一部門で、双方向分野向けのエンターテイメントコンテンツの世界一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサー、ディストリビューターとして、ゲーム機、携帯ゲーム機、モバイル、PCベースのゲームなど、すべてのプラットフォームを対象に、自社とサードパーティーのゲームタイトルを手掛けています。

◆HBOライセンシング&リテールについて◆

HBOライセンシング&リテールは、Home Box Office Inc.（https://www.hbo.com/） の一部門で、世界中の一流ライセンシーと提携し、HBOのグローバル視聴者にお気に入りの番組と新たにエキサイティングな形で触れ合う方法を提供しています。この部門は、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『VEEP／ヴィープ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』、『シリコンバレー』、『インセキュア』、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』、『ビッグ・リトル・ライズ』、『トゥルーブラッド』など、象徴的で受賞歴のあるHBOのプログラムを活用し、公式ライセンス商品、革新的な商品プログラム、リテールイベント、ライブで没入型の体験を提供しています。

HBOライセンシング&リテールは、コレクターズアイテム、アパレル、出版、ライブブランド体験、デジタルゲーム、ファッションおよび美容コラボレーション、ラグジュアリーアクセサリーなど、幅広い商品カテゴリーで展開しています。公式ライセンス商品は、世界中の小売店、米国国内のオンラインストア（http://store.hbo.com）、および米国ニューヨーク市42番街と6番街にあるHBOリテールハブ「HBOショップ(R)」で購入できます。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ』について◆

ジョージ・R・R・マーティン著のベストセラー小説『氷と炎の歌』を原作としたエミー賞受賞作品のHBOドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ウェスタロスの七王国を支配するために繰り広げられる命がけの駆け引きを描いています。王や女王、騎士や裏切り者、嘘つきや高潔な人物たちが織りなすこの壮大なシリーズは、裏切りと忠誠、家族と名誉、野心と愛、死と生存という物語を通じて、全世界のファンの想像力を掻き立て、テレビ史上最も人気のある番組のひとつとなりました。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード（Game of Thrones: Kingsroad）』とは◆

［ タイトル ］ ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード

［ ジャンル ］ アクションアドベンチャーRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年上半期内の発売予定

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

＜権利表記＞

ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements (C) & (TM) HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.