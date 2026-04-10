【OWNDAYS｜オンデーズ】関西初導入！生成AIが似合うを提案する「OWNDAYS MIRROR」を展示したイオンモール神戸北店が4月10日にオープン

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年4月10日（金）、開業20周年を迎える兵庫県神戸市北区のイオンモール神戸北に「OWNDAYS イオンモール神戸北店」をオープンいたします。

本店舗では、AIテクノロジーを活用した似合うを提案する鏡「OWNDAYS MIRROR」をOWNDAYS関西エリアにおいて初めて導入し、お客様一人ひとりに最適なアイウェア選びをサポートする新たな購買体験を提供します。



店舗情報URL：https://www.owndays.com/jp/ja/shops/2236(https://www.owndays.com/jp/ja/shops/2236)

関西エリア初 AI接客ミラー「OWNDAYS MIRROR」で新たな購買体験を提供

OWNDAYS イオンモール神戸北店 店舗外観イオンモール神戸北店 OWNDAYS MIRROR１.イオンモール神戸北店 OWNDAYS MIRROR２.

本店舗の最大の特長は、関西エリア初となる「OWNDAYS MIRROR」の導入です。AIが顔の形や印象に基づいてフレームをレコメンドし、従来の「試着して選ぶ」から、「提案されて発見する」購買体験へと進化。「自分に似合うメガネがわからない」や「選択肢が多く迷ってしまう」といった課題を解決し、より直感的で楽しいアイウェア選びを実現します。関西エリアでは本店舗が初導入となる「OWNDAYS MIRROR」を通じて、新たな購買体験を提供し、アイウェア選びのあり方をアップデートしてまいります。

■OWNDAYS MIRROR

OWNDAYS MIRROR１.OWNDAYS MIRROR２.

「OWNDAYS MIRROR」は、世界初（※1）となる独自の生成AIとRFID技術を組み合わせた次世代型レコメンドサービスです。鏡仕様の液晶を通じて、お客様のお顔立ちやファッションに合わせたおすすめのフレームを、音声とビジュアルで提案する新感覚の次世代型リコメンドサービスです。

※1 生成AIとカメラを活用した印象診断と、メガネをかけたまま行えるリアルタイムのバーチャル試着機能を組み合わせたメガネのレコメンドサービスとして（2025年12月時点、当社調べ）

店舗情報

・店舗名：OWNDAYS イオンモール神戸北店

・オープン日：2026年4月10日（金）10:00

・所在地：兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北 2階 237区画

・営業時間：10:00～21:00（施設に準ずる）

出店背景

「イオンモール神戸北」は、開業20周年を迎え、ファミリー層を中心に幅広い世代に支持されてきました。近年では若年層の来館も広がりを見せており、隣接する神戸三田プレミアム・アウトレットとあわせて、広域から多様な来館者が訪れています。

本出店はこうした背景のもと、シニア層からファミリー、カップル、広域来訪者まで幅広いお客様に向けて、世代を超えて楽しめるアイウェア体験の提供を目的としています。OWNDAYSは、兵庫県内10店舗目として、神戸市北区・三田市エリアを中心に、関西エリアでのブランド認知拡大を図ります。

OWNDAYSでは、価格や機能に加え、「AIによるレコメンド体験」「シンプルで普遍的な店舗デザイン」「気軽に試せる接客導線」といった体験価値を通じて、「来るたびに新しい発見がある場所」として、地域に寄り添う存在を目指してまいります。

春の新生活に向けた新店舗限定のオープン記念キャンペーンを開催

NEW OPEN SALE

OWNDAYS イオンモール神戸北店 NEW OPEN SALE

2026年4月10日（金）から5月7日（木）までの期間中、「OWNDAYS イオンモール神戸北店」をご利用いただくお客様を対象に、6,000円（税込）以上フレームが表示価格から30％OFFとなる「NEW OPEN SALE」を実施いたします（※2）。本キャンペーンは、OWNDAYS公式LINEアカウントへのご登録を条件に、期間中、何度でもご利用いただけるお得な内容となっています。この機会にぜひご利用下さい。この機会にぜひご来店いただき、春の新生活に向けたアイウェア選びをお楽しみください。

※2 一部対象外商品がございます。

2本目誰とでも半額割

OWNDAYS イオンモール神戸北店 2本目誰とでも半額割

毎回ご好評をいただいている人気キャンペーン「2本目誰とでも半額割」を2026年5月8日（金）から2027年4月30日（金）まで開催いたします（※3）。本キャンペーンは、ご本人様だけでなく、ご家族やご友人様とでもメガネを2本以上同時にご購入いただくことで、2本目以降がすべて半額になるお得なキャンペーンです。この機会にぜひ、ご家族やご友人とペアでご来店いただき、一緒に選ぶメガネの楽しさをご体験ください。

※3 他の割引との併用はできません。

OWNDAYSについて

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

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OWNDAYS サングラス

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