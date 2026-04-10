【地域最大級の在庫数】ケイスマイル松江店が2026年4月18日（土）グランドオープン

株式会社Y'SGARAGE

自動車販売店ケイスマイルは、新たな販売拠点として「ケイスマイル松江店」を2026年4月18日（土）に島根県松江市にグランドオープンいたします。

ケイスマイル松江店では、未使用車・新車・中古車まで幅広いラインナップを取り扱い、地域最大級の在庫数を背景に、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な一台をご提案いたします。

当社は総在庫1,000台を保有しており、店舗在庫に限らず豊富な選択肢の中から車両のご案内が可能です。お客様のライフスタイルやご予算に応じて、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

さらにオープンを記念し、出雲店との合同企画として「特別目玉車60台」をご用意。期間限定でお得な価格の車両を多数取り揃え、お客様に特別なご購入機会をご提供いたします。

地域の皆様に愛される店舗を目指し、安心・信頼のカーライフを提供してまいります。

■オープン記念企画

出雲店との合同開催により、特別目玉車60台を大放出

期間限定・数量限定の特別価格でご提供いたします

■店舗概要

店舗名：ケイスマイル松江店

オープン日：2026年4月18日（土）

所在地：〒699-0101

島根県松江市東出雲町揖屋28-1

TEL：0852-67-7880

FAX：0852-67-7882

HP：https://k-smile.jp/sanin/

■ケイスマイルの特長

・地域最大級の在庫数

・未使用車・新車・中古車まで幅広く対応

・総在庫1,000台の中から最適な車両をご提案

・地域密着型の安心サポート体制

■今後の展開

ケイスマイルは今後も店舗展開を進め、より多くのお客様に高品質な車両とサービスを提供してまいります。