滋賀限定、注意看板【とびだしとび太】から焦がしキャラメルバターワッフルが新登場！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、元祖飛び出し注意看板「とびだしとび太」の製作で有名な看板制作会社「久田工芸（滋賀県東近江市）」の企画協力のもと、「とびだしとび太焦がしキャラメルバターワッフル」を発売いたします。

■新商品概要

商品名：とびだしとび太焦がしキャラメルバターワッフル

価 格：サイズ（小）\810（税込）

サイズ（大）\1,296（税込）

内容量：サイズ（小）18枚入

サイズ（大）30枚入

発売日：2026年4月中旬 ※販売場所によって導入時期が異なります

販売エリア：関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど

発売元：株式会社ヘソプロダクション（(C)久田工芸 (R)︎J.Kawamura）

サイズは（小）（大）の2種類展開！

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■「とびだしとび太」とは？

大きな目で「運転に気をつけて」とアピールするいじらしい「とびだしとび太」は、車の交通量が急激に増えた高度成長期に、滋賀県八日市市社会福祉協議会の依頼により、急増していた子供の飛び出し事故を未然に防ぐ看板として、1973年6月、地元の看板製作会社「久田工芸」で製作され、八日市市（現・東近江市）内に設置されたのが始まりとされる。ここで製作されたとび出し注意看板が現在主流となっているとび出し注意キャラクターの元祖であるとされている。本名は「とびだしとび太」。滋賀県出身。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1-4-3 ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com