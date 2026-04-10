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QVCジャパン、開局25周年を機に同社初のオンライン限定会員プログラム「QVC POINT CLUB」を開始
ご購入だけでなく日々のログイン、ブランドのお気に入り登録をポイント還元。
デジタルを通じた新しいショッピング体験を提供
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年4月1日に迎えた開局25周年を機に、デジタルプラットフォームを通じたお客さまとの「繋がり」をより深化させる新しいオンライン限定の会員プログラム「QVC POINT CLUB（QVCポイントクラブ）」を4月9日より開始しました。
本プログラムは、QVC.jp（ECサイト）やQVCアプリでのお買い物に加え、日々のログインや、ブランドのお気に入り登録といった、購買以外の多様なアクションをポイントとして還元し、次のお買い物にご利用いただける体験型プログラムです。QVCとして初めて、購買に留まらない日々の交流にも新しい価値を付与する、独自の試みとなります。
■提供開始の背景
QVCは2026年4月1日に、日本での開局から25周年の節目を迎えました。この四半世紀の感謝を込め、QVCは「お買い物の場」を越え、お客さま一人ひとりの「日常のパートナー」として共に歩むことを目指しています。これまで大切にしてきた「ショッピング体験」の充実はもちろん、アプリへのログイン、ブランドのお気に入り登録といった、日々の何気ない交流（アクション）の一つひとつにも新しい価値を見出したい、そんな想いから本プログラムは誕生しました。お買い物がある日もない日も、QVCのデジタルプラットフォームを訪れることが、お客さまにとってささやかな楽しみや喜びの発見に繋がります。25年目のQVCは、デジタルを通じた新たな取り組みにより、お客さまとの絆をさらに豊かなものへと育んでまいります。
■QVC POINT CLUBのコンセプトと特徴
本プログラムのコンセプトは、「ためてもっと、喜び発見」です。毎日のお買い物はもちろん、日々のサイト・アプリへのログインやブランドのお気に入り登録を通じて貯まるポイントを、お買い物に使える「QVCマネー（1QVCマネー＝1円相当）」へ交換できる、新しいショッピング体験を提供いたします。大きな特徴は、デジタルプラットフォーム上でのアクションそのものを楽しんでいただくための仕掛けです。毎日訪れたくなるような、遊び心と視認性を高めた画面デザインを採用。ログインを続けることで画面内のビジュアルが変化する演出など、お買い物の有無に関わらず、QVCとの接点が日常のささやかな楽しみとなるような体験をお届けします。
※「QVC POINT CLUB」サービスページ：
URL：https://qvc.jp/information/guide/pointclub.html
び心と視認性を高めたマイページデザイン。
現在の保有ポイントや、獲得のチャレンジ内容が一目で確認可能
※画像はイメージです。実際の画面デザインや仕様は変更となる場合があります。
お買い物だけでなく、アプリへのログインやブランドのお気に入り登録など、
QVCとの様々な繋がりがポイントという価値に変化
■ポイントの獲得方法と活用の仕組み
「QVC POINT CLUB」では、お買い物以外にも、ライフスタイルに合わせて多様な方法でポイントを貯めることができます。
１．お買い物で貯める
QVC.jp（ECサイト）またはQVCアプリからのお買い物でポイントが付与されます。特にアプリからの購入では、より多くのポイントを獲得いただけます。
２．日々のアクションで貯める
QVCアプリ内の所定ボタンから獲得できる「アプリウェルカムポイント」をはじめ、毎日のログイン、LINEアカウント連携、メールマガジンの受信設定、ブランドのお気に入り登録など、QVCとの様々な接点がポイント獲得の対象となります。
＜貯まったポイントの活用について＞
貯まったポイントは、一定数に達した段階でお客さまのタイミングで、QVCでのお買い物に使える「QVCマネー（1QVCマネー＝1円相当）」へ交換いただけます。ポイントを多く貯めるほどお得に交換できる仕組みとなっており、目標に向けて貯めるプロセスそのものも、ひとつのエンターテインメントとしてお楽しみいただけます。
※詳細は、QVC公式サイト内のご利用ガイドをご確認ください。
URL： https://qvc.jp/information/guide/guide_pointclub.html?aacid=pr_ex_202604_pointclub
■今後の展望
本プログラムは、開局25周年を記念した特別企画として、お客さまに感謝を届けるプロジェクトとして展開いたします。25周年特設サイトで展開される様々なイベントやキャンペーンとも連動し、年間を通じて楽しみや喜びのあるショッピング体験を創出してまいります。
■開局25周年を記念した特設サイト展開
25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開してまいります。最新の情報は、本特設サイトよりご確認ください。
開局25周年特設サイト： https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
QVCは、25周年という節目を迎え、様々な施策を通じて、これまで支えてくださったお客さま一人ひとりに感謝をお届けします。これからも、お客さまの毎日がより豊かで⼼地よいものとなるよう、暮らしに寄り添うショッピング体験を提案し続けてまいります。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
関連リンク
「QVC POINT CLUB」サービスページ
https://qvc.jp/information/guide/pointclub.html
「QVC POINT CLUB」ご利用ガイド
https://qvc.jp/information/guide/guide_pointclub.html?aacid=pr_ex_202604_pointclub
開局25周年特設サイト
https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
デジタルを通じた新しいショッピング体験を提供
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年4月1日に迎えた開局25周年を機に、デジタルプラットフォームを通じたお客さまとの「繋がり」をより深化させる新しいオンライン限定の会員プログラム「QVC POINT CLUB（QVCポイントクラブ）」を4月9日より開始しました。
■提供開始の背景
QVCは2026年4月1日に、日本での開局から25周年の節目を迎えました。この四半世紀の感謝を込め、QVCは「お買い物の場」を越え、お客さま一人ひとりの「日常のパートナー」として共に歩むことを目指しています。これまで大切にしてきた「ショッピング体験」の充実はもちろん、アプリへのログイン、ブランドのお気に入り登録といった、日々の何気ない交流（アクション）の一つひとつにも新しい価値を見出したい、そんな想いから本プログラムは誕生しました。お買い物がある日もない日も、QVCのデジタルプラットフォームを訪れることが、お客さまにとってささやかな楽しみや喜びの発見に繋がります。25年目のQVCは、デジタルを通じた新たな取り組みにより、お客さまとの絆をさらに豊かなものへと育んでまいります。
■QVC POINT CLUBのコンセプトと特徴
本プログラムのコンセプトは、「ためてもっと、喜び発見」です。毎日のお買い物はもちろん、日々のサイト・アプリへのログインやブランドのお気に入り登録を通じて貯まるポイントを、お買い物に使える「QVCマネー（1QVCマネー＝1円相当）」へ交換できる、新しいショッピング体験を提供いたします。大きな特徴は、デジタルプラットフォーム上でのアクションそのものを楽しんでいただくための仕掛けです。毎日訪れたくなるような、遊び心と視認性を高めた画面デザインを採用。ログインを続けることで画面内のビジュアルが変化する演出など、お買い物の有無に関わらず、QVCとの接点が日常のささやかな楽しみとなるような体験をお届けします。
※「QVC POINT CLUB」サービスページ：
URL：https://qvc.jp/information/guide/pointclub.html
び心と視認性を高めたマイページデザイン。
現在の保有ポイントや、獲得のチャレンジ内容が一目で確認可能
※画像はイメージです。実際の画面デザインや仕様は変更となる場合があります。
お買い物だけでなく、アプリへのログインやブランドのお気に入り登録など、
QVCとの様々な繋がりがポイントという価値に変化
■ポイントの獲得方法と活用の仕組み
「QVC POINT CLUB」では、お買い物以外にも、ライフスタイルに合わせて多様な方法でポイントを貯めることができます。
１．お買い物で貯める
QVC.jp（ECサイト）またはQVCアプリからのお買い物でポイントが付与されます。特にアプリからの購入では、より多くのポイントを獲得いただけます。
２．日々のアクションで貯める
QVCアプリ内の所定ボタンから獲得できる「アプリウェルカムポイント」をはじめ、毎日のログイン、LINEアカウント連携、メールマガジンの受信設定、ブランドのお気に入り登録など、QVCとの様々な接点がポイント獲得の対象となります。
＜貯まったポイントの活用について＞
貯まったポイントは、一定数に達した段階でお客さまのタイミングで、QVCでのお買い物に使える「QVCマネー（1QVCマネー＝1円相当）」へ交換いただけます。ポイントを多く貯めるほどお得に交換できる仕組みとなっており、目標に向けて貯めるプロセスそのものも、ひとつのエンターテインメントとしてお楽しみいただけます。
※詳細は、QVC公式サイト内のご利用ガイドをご確認ください。
URL： https://qvc.jp/information/guide/guide_pointclub.html?aacid=pr_ex_202604_pointclub
■今後の展望
本プログラムは、開局25周年を記念した特別企画として、お客さまに感謝を届けるプロジェクトとして展開いたします。25周年特設サイトで展開される様々なイベントやキャンペーンとも連動し、年間を通じて楽しみや喜びのあるショッピング体験を創出してまいります。
■開局25周年を記念した特設サイト展開
25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開してまいります。最新の情報は、本特設サイトよりご確認ください。
開局25周年特設サイト： https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
QVCは、25周年という節目を迎え、様々な施策を通じて、これまで支えてくださったお客さま一人ひとりに感謝をお届けします。これからも、お客さまの毎日がより豊かで⼼地よいものとなるよう、暮らしに寄り添うショッピング体験を提案し続けてまいります。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
関連リンク
「QVC POINT CLUB」サービスページ
https://qvc.jp/information/guide/pointclub.html
「QVC POINT CLUB」ご利用ガイド
https://qvc.jp/information/guide/guide_pointclub.html?aacid=pr_ex_202604_pointclub
開局25周年特設サイト
https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html