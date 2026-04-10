QVCジャパン、開局25周年を機に同社初のオンライン限定会員プログラム「QVC POINT CLUB」を開始









お買い物だけでなく、アプリへのログインやブランドのお気に入り登録など、



QVCとの様々な繋がりがポイントという価値に変化



お買い物だけでなく、アプリへのログインやブランドのお気に入り登録など、QVCとの様々な繋がりがポイントという価値に変化





び心と視認性を高めたマイページデザイン。現在の保有ポイントや、獲得のチャレンジ内容が一目で確認可能※画像はイメージです。実際の画面デザインや仕様は変更となる場合があります。