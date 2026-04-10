株式会社村瀬鞄行（本社：愛知県名古屋市）は、名古屋市の研究開発型イノベーション創出支援事業「NAGOYA RESEARCH BRIDGE」に採択され、中京大学および名古屋造形大学との産学連携による通学鞄の研究開発プロジェクトを開始しました。 本プロジェクトでは、通学時の身体負担を科学的に可視化するとともに、その結果をもとに新たな通学鞄の開発を目指します。

背景｜増え続ける通学の“重さ”と見えない負担

近年、小学生の通学荷物は増加傾向にあり、中高生では10kgを超えるケースも見られます。しかしその負担は日常の中で見過ごされやすく、保護者が実感として理解する機会は限られています。 村瀬鞄行ではこれまでも通学時の負担軽減に取り組んできましたが、「軽さ」だけでは捉えきれない身体への影響を、より科学的に明らかにする必要があると考え、本プロジェクトを開始しました。

研究①｜姿勢・動作から通学負担を“見える化”（中京大学）

中京大学との共同研究では、小学生を対象にモーションキャプチャを用いた動作解析を行い、通学鞄の違いが身体に与える影響を定量的に比較します。 比較対象は、ランドセル（最新モデル・従来モデル）およびリュック型通学鞄。歩行時の以下の指標を測定します。 ・歩行速度 ・地面への衝撃 ・股関節の屈曲 ・左右のブレ ・体の捻れ ・骨盤の歪み これにより、従来は感覚的に語られてきた「背負いやすさ」や「負担の少なさ」を、スポーツ工学の視点から可視化します。 また、姿勢や身体動作の観点から分析することで、日常の通学だけでなく将来的な身体への影響まで見据えた鞄設計につなげていきます。

担当者コメント

村瀬鞄行 井戸田 和之(職人パパ)

https://nagoya-research-bridge.com/case/702/https://www.instagram.com/murasekabanko/

日々ランドセルを作る立場として、そして子どもを持つ親として、通学の荷物の重さは「仕方のないもの」として見過ごされていると感じてきました。 実際には、重さだけでなく、姿勢や体への負担のかかり方によって、子どもたちの負担は大きく変わります。 今回の研究を通じて、その違いをきちんと見える形にし、子どもたちが無理なく通える環境づくりにつなげていきたいと考えています。

研究②｜中高生向け通学鞄の再設計（名古屋造形大学）

名古屋造形大学との連携では、中高生向け通学鞄の企画・開発を行います。 実証された負担軽減機能をベースに、実際のユーザーである学生の視点を取り入れながら、収納性・使い勝手・デザインを再設計。通学環境に即した新たな通学鞄の提案を目指します。

企画のベースとなる商品

https://nagoya-research-bridge.com/case/703/

商品名：rakuru(ラクール) サイズ：20L、25L カラー：ブラック 税込価格：38,500円(20L)、39,600円(25L)

スケジュール｜夏休み期間に実証・開発を実施

https://www.murasekabanko.co.jp/bag/rakuru?utm_medium=atpress

本プロジェクトは、2026年の夏休み期間(7~9月)を中心に実施予定です。 ・夏休み前半：動作測定・課題抽出 ・夏休み中盤：分析・企画立案 ・夏休み終盤：成果発表・最終プレゼン 研究成果は、今後の商品開発に反映していきます。

今後の展開｜研究成果を製品へ

本プロジェクトの成果は、以下の製品開発に活用予定です。 ・中高生向け通学鞄（2027年度モデル） ・ランドセル（2028年度モデル以降） 村瀬鞄行は、通学の“重さ”を単なる重量ではなく「身体への負担」として捉え、科学とデザインの両面からその解決に取り組んでまいります。

NAGOYA RESEARCH BRIDGEについて

本プロジェクトは、名古屋市の研究開発型イノベーション創出支援事業「NAGOYA RESEARCH BRIDGE」において採択されたものです。

会社概要

https://nagoya-research-bridge.com/

企業名：株式会社村瀬鞄行 代表取締役：村瀬靖人 本社所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10 事業内容：ランドセルをはじめとした鞄製造、卸、販売 公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast