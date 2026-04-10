24時間フィットネスジム「エコフィット24」（運営：エーイーシー株式会社、本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセで開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」内の専門展示「フランチャイズ活用実践展」に出展いたします。 本展示会は、新規事業の立ち上げや経営の多角化を検討する企業・個人に向けた、日本最大級のスタートアップ展示会です。その中でも「フランチャイズ活用実践展」は、成功の仕組みを活用できるビジネスモデルが集結する専門エリアとして開催されます。 当社ブースでは、「低価格×無人運営」で拡大を続けるエコフィット24のフランチャイズモデルについて、収益構造や運営の仕組みを具体的にご紹介いたします。

■「Startup JAPAN EXPO 2026」およびフランチャイズ活用実践展について

「Startup JAPAN EXPO 2026」は、スタートアップ・新規事業・DX・投資領域などをテーマに、多くの企業・来場者が集まる日本最大級のビジネス展示会です。 その中で開催される「フランチャイズ活用実践展」は、独立・開業を目指す個人から、新規事業の立ち上げや事業多角化を検討する企業まで、幅広い来場者を対象としたフランチャイズ専門エリアです。 飲食・サービス・小売・フィットネスなど多様な業種のフランチャイズ本部が出展し、各ビジネスモデルの収益構造や運営体制を比較・検討できる点が特徴です。

■ 開催概要

展示会名：Startup JAPAN EXPO 2026（内 フランチャイズ活用実践展） 会期：2026年4月15日（水）～16日（木） 会場：幕張メッセ 主催：Eight（Sansan株式会社） 公式サイト：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/

■ エコフィット24 出展ブース情報

**小間位置：9-6** 当日は、エコフィット24のフランチャイズモデルについて、収益構造や運営の仕組みを具体的にご紹介いたします。ブースでは出店に関する個別相談も可能ですので、新規事業・副業・資産形成としてフランチャイズを検討されている方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 当社ブースで体験できること

https://fc.ecofit24.com/

- 収益化に向けた具体的プロセス - 無人運営ジムの運営フローの解説 - 実際の出店事例・オーナー事例の紹介 - 出店エリア・初期投資に関する個別相談 単なる概要説明ではなく、具体的な運営イメージや収益の考え方など、検討のヒントとなる情報を直接お届けいたします。

■ 同時開催イベント

本展示会は、以下のイベントと同時開催されており、スタートアップ・DX・新規事業など幅広い領域のビジネス関係者が来場します。 - Startup JAPAN EXPO - 新規事業大会議 - Startup JAPAN FUNDeal - 製造業AI・DX EXPO - 物流＆SCM変革テックEXPO フランチャイズに関心のある層に加え、新規事業や投資機会を探している企業・個人との接点も生まれやすく、より多様なビジネスマッチングが期待されます。

■ エコフィット24とは

https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/franchise/2026/

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。無人運営と効率的な設備設計により、低価格と収益性を両立したビジネスモデルを特徴としています。 2026年4月13日（月）には「エコフィット24 十三店」のオープンをもって全国50店舗を突破。会員数は30,000人を超え、現在も全国各地で出店を進めています。 会員は専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を通じて、入退館やトレーニング記録、混雑状況の確認などが可能で、利便性の高いジム体験を提供しています。 また、フランチャイズモデルとしても展開しており、人材に依存しにくい運営設計とストック型収益により、安定した事業運営が可能です。

■ 会社概要（エーイーシー株式会社）

https://www.ecofit24.com/

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階 TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線） E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/