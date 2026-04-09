マーフィード、SUPER GT 2026に参戦

株式会社マーフィード

株式会社マーフィード（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 比呂志、以下「マーフィード」）は、SUPER GT 2026に「HYPER WATER Racing」として参戦します。

「HYPER WATER Racing」は、SUPER GT、SUPER FORMULA、Porsche Carrera Cup Japan、GR86/BRZ Cupなど、国内外6カテゴリーにわたり、計8台の車両・12名のドライバーを支援するプロジェクト。マーフィードは国内最高峰のモータースポーツシリーズ「SUPER GT」で、GT300クラス参戦チーム「HYPER WATER Racing INGING」のメインスポンサーを務めます。この取り組みを通じて、過酷なモータースポーツの現場で磨かれるプロフェッショナリズムと、洗車専用超純水システム『HYPER WATER（ハイパーウォーター）』に通底する価値を発信してまいります。

■ 2026年SUPER GTがいよいよ開幕！岡山から始まる全8戦の熱き戦い

2026年のSUPER GTシリーズは、4月11日～12日に岡山国際サーキットで開幕します。マーフィードが支援する「HYPER WATER Racing INGING」は、GT300クラスでゼッケン2番を掲げ、トヨタ・GR86 GTで参戦します。ドライバーには堤優威(https://supergt.net/team_staff/2025-%E5%A0%A4%E3%80%80%E5%84%AA%E5%A8%81)選手と卜部和久(https://kazuhisa-urabe.com/)選手を起用。昨シーズンには第2戦で3位、第4戦で2位（いずれも富士）という表彰台獲得の実績があり、今シーズンはさらなる飛躍が期待されています。

マシンの両脇に立つ堤優威選手（左）と卜部和久選手（右）HYPER WATER INGING GR86 GT■ 「0.001秒」×「99.99999％」。最高峰のレースが求める精度を、洗車現場へ。

国内最高峰のモータースポーツシリーズ「SUPER GT」。わずか0.001秒の差が勝敗を分けるこの世界では、刻々と変化する条件の中においても車両コンディションやチームオペレーションの精度を極めて高い水準で保つことが求められます。

マーフィードが展開する『HYPER WATER』もまた、洗車の品質安定性と作業効率化の両立を持続的に支えるインフラとして、水シミの原因となる不純物を除去し、純度99.99999％※1の高純度な水質を追求してきました。

本取り組みを通じて、こうした一切の妥協を許さない品質へのこだわりを、サーキットから全国の洗車現場へと届けていきます。

■【2026年シリーズ・スケジュール】[表: https://prtimes.jp/data/corp/178382/table/6_1_4b6796b2156fe223b60829426e6d4a5c.jpg?v=202604101251 ]

【株式会社マーフィードについて】

1990年創業。逆浸透膜に関する技術力・ノウハウを強みに、家庭用から業務用・産業用まで幅広い製品、全国でメンテナンスサービスを展開する浄水装置の専門メーカーです。主力の洗車専用浄水ユニット『HYPER WATER』は、全国の自動車ディーラーやサービスステーション（SS）をはじめ、バス・タクシー・レンタカーなどのモビリティ事業者への導入が拡大。水処理技術を通じて、洗車品質の向上とオペレーション効率化を実現し、現場を止めない安定運用を支えています。

・ 所在地： 神奈川県横浜市中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル10F

・ 代表者： 代表取締役 池田 比呂志

・ URL： https://www.hyperwater.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーフィード 事業推進部

電話：045-228-1147（代表） / メール：hw-info@marfied.co.jp

※1「純度99.99999%」は、フィルター新品時における初期性能を示す数値です。本数値は、使用期間の経過や原水の水質等の影響により徐々に低下しますが、当社独自の水質基準値に基づいて適時にフィルター交換等を行い、洗車後に水シミが残らない水を安定的に供給しています。

※2 第3戦（マレーシア・セパン）は、主催者の公式発表により延期となることが2026年4月8日に発表されています。最新の日程については公式情報をご確認ください。