サンフランシスコ発の「Allbirds」が、春の期間限定ポップアップストアを新宿・二子玉川の二か所で開催！

株式会社ゴールドウイン

天然素材を活用し、足元に快適さとサステナビリティをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、2026年月4日8日（水）から 5月10日（日）迄、新宿高島屋と二子玉川ライズにてそれぞれ期間限定ポップアップストアをオープン致します。

オールバーズは「ビジネスの力で気候変動を逆転させる」をパーパスに掲げ、環境負荷の少ない素材にこだわったプロダクトを展開しています。今回のポップアップストアでは26年春夏の新製品を中心に、先行販売の「ストライプスコレクション」など、ゴールデンウィークの行楽シーズンにも最適なラインナップをご用意しております。

さらに今回は、4/11(土)@新宿高島屋、4/29(土)@二子玉川ライズにてお手持ちのAllbirdsの靴をカスタマイズできる特別ワークショップを実施いたします。本来なら捨てられてしまうプラスチックを活用し、靴ひもをデコレーション。あなただけの靴へとカスタマイズを楽しみましょう！

ポップアップストア概要

・新宿高島屋

住 所: 〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

開 催 期 間:2026年4月8日（水）~ 4月28日（火）

営 業 時 間:9:30 ~ 19:30

場所：新宿高島屋 8階 スポーツ・メゾン特設会場

二子玉川ライズ

住 所: 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

開 催 期 間: 2026年4月15日（水）~ 5月10日（日）

営 業 時 間: 10:00 ~ 20:00

場所：二子玉川ライズ タウンフロント 1F イベントスペース

イベント概要

イベント概要: (株)ごみの学校とのコラボレーションイベント。本来捨てられてしまうペットボトルキャップから生まれたビーズを使用し、サステナブルなものづくりを体験いただけます。クイズに参加すると、ビーズ入りのガチャガチャを回してビーズをGET！手に入れたビーズでオールバーズのシューズをカスタマイズし、自分だけの靴をつくりませんか。さらにイベント当日にシューズをご購入いただいた方には、数量限定でワークショップでも使える靴紐をプレゼント致します（先着順）

実施日程: 4/11(土) 新宿高島屋 ポップアップ会場内

4/29(土) 二子玉川ライズ ポップアップ会場内

参加方法: 予約不要。ポップアップ営業時間内であればいつでも参加可能です。詳しくは当日ブースのスタッフまでお声かけ下さい。

注意事項:

・カスタマイズするシューズは当日ご購入いただいたシューズあるいはお客様がお持ちのオールバーズのシューズ限定とさせていただきます。

・対象シューズをお持ちでない方もクイズに参加することで、アップサイクルビーズをプレゼントいたします。

新商品先行販売~ストライプスコレクション~

クルーザー スリッポン キャンバス ストライプスクルーザー キャンバス ストライプス

商品名: クルーザー スリッポン キャンバス ストライプス

価格: 17,600円(税込)

カラー: Deep Navy (Blizzard)

商品名: クルーザー キャンバス ストライプス

価格: 15,400円(税込)

カラー: Deep Navy (Blizzard)

本ポップアップで先行販売となるストライプ模様が特徴のカジュアルスニーカーコレクションです。定番のクルーザーモデルがヘンプ(麻)とコットンをブレンドしたキャンバス素材になって新登場！クラシカルなストライプカラーが落ち着きと上品な印象を与えます。

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

店舗について

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)