安全性を革新、長時間使える安定性。BougeRV、「CRH20ポータブル冷蔵庫」誕生

ISSYZONE JAPAN 株式会社

アウトドア生活ソリューションを提供するISSYZONE JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、取締役社長：王冲衡、日本語読み：イシーゾン）が展開するアウトドア家電ブランド、BougeRV（日本語読み：ボージアールブィ）は、2026年4月9日（木）に、新商品「BougeRV CRH20ポータブル冷蔵庫」を発売することになりました。

「BougeRV CRH20ポータブル冷蔵庫」が、昨年展開した「CRHシリーズ」の新モデルで、容量を従来の9L・18Lよりも大きく、20Lにしたほか、夏の車内使用を考慮し、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。従来の三元系リチウムイオン電池から刷新し、高温環境においてもより安心して使用できる設計となっています。

Amazon商品ページ：https://amzn.to/4sj4fa0(https://amzn.to/4sj4fa0)

公式サイト商品ページ：https://bit.ly/4t8AUQT(https://bit.ly/4t8AUQT)

楽天公式：https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/rb027-bkjpac/(https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/rb027-bkjpac/)

■「BougeRV CRH20ポータブル冷蔵庫」について

１.ハンドル付きで持ち運びラクラク

頑丈で握りやすい太めのハンドルを採用。庫内にたっぷり収納した状態でも手が締め付けられるようなきつさがなく、快適に持ち運べます。キャンプや車への積み下ろし、屋内外の移動もスムーズに行え、使い勝手の良さと携帯性を両立しました。

２.高温環境でも庫内しっかり冷却！

従来品では「車内が高温になると冷却効率が低下し、温度が下がりきらない」という課題がありました。BougeRVはこの課題を真摯に受け止め、コンプレッサー技術を根本から強化。最新モデルでは、周囲温度32℃の過酷な環境下でも、マイナス18℃まで一気に、かつ安定して冷却することが可能になりました。

３.240Whリン酸鉄リチウムイオンバッテリー内蔵可能

業界初の240Wh冷蔵庫用リン酸鉄リチウムイオンバッテリーをワイヤレスで内蔵可能。高い安全性・優れた安定性・長寿命を実現し、最大39時間※の連続稼働に対応します。コンセントのないアウトドアや車中泊でも安心して使用できます。

※庫内に半分収納、環境温度25℃、庫内温度4℃、設定温度4℃、ECOモードの条件での実験室測定結果です。

４.たっぷりの20L庫内容量

コンパクトなサイズながら、2人分の食材や飲み物をしっかり収納可能。キャンプや車中泊、日帰りレジャーにも十分な容量で、限られたスペースでも効率よく使えます。

５.4つの電源方式に対応

AC電源・DC電源・内蔵バッテリー・ソーラーパネル（※バッテリー併用）の4つの電源方式に対応。家庭用コンセントから車載電源、アウトドアでのソーラー給電まで、使用シーンに応じて柔軟に活用できます。

６.お手元でコントロール

アプリによる遠隔操作に対応。庫内温度の確認や設定変更、モード切り替えなどをリアルタイムで行えます。運転状況の確認や性能の監視も手元で簡単にでき、より便利で快適に使用できます。

■製品の販売価格

※実際の販売価格と異なる可能性があります。

発売を記念し、Amazonおよび公式サイトにて発売記念キャンペーンを実施します。バッテリー付属モデルは通常小売価格43,499円（税込）のところ、15％OFFの36,980円（税込）で提供。バッテリー非付属モデルは通常小売価格29,499円（税込）のところ、15％OFFの24,980円（税込）で提供します。お得に購入できるこの機会をぜひお見逃しなく。

■製品スペック

■BougeRVについて

アウトドア派の冒険家たちによって誕生した "Bouge"は、アウトドア精神を象徴します。私たちは、すべてのアウトドアニーズに応える究極のワンストップ・ソリューションとして、旅の最高のパートナーになることを目指しています。

BougeRV（日本語読み：ボージアールブイ）は、ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネルおよび関連するアクセサリーやパーツを通して、アウトドアの旅をより遠くまで、より長く、そしてより快適に楽しめるようにサポートいたします。

公式サイト ：https://jp.bougerv.com/

公式X ：https://x.com/BougervJP

公式instagram ：https://www.instagram.com/bougerv_jp/

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■会社概要

会社名 ：ISSYZONE JAPAN株式会社（ISSYZONE読み方：イシーゾン）

所在地 ：〒110-0015 東京都台東区東上野2-9-1 MTKビル6F

電話番号 ：03-6802-4896

設立 ：2023年11月9日

取引銀行 ：楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行

主な取引先 ：楽天市場、Amazon

メールアドレス：カスタマーサポート support.jp@bougerv.com

メディア取材 marketing.jp@bougerv.com

法人のお客様 sales.jp@bougerv.com

事業内容 ：ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネル、および関連するアクセサリーやパーツ等の販売