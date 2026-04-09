【25％OFF】名物「弾丸ハンバーグ」が税込824円～！トマト＆オニオン公式アプリのダウンロード25万人突破を記念して、特別クーポンを配信！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2026年4月9日（木）より、名物の「弾丸ハンバーグ」10品が25%OFFになるクーポンを、公式アプリで配信いたします。

「弾丸ハンバーグ」25％OFFクーポン配信

＜対象メニュー＞

弾丸ハンバーグ10品

＜クーポン配信期間＞

2026年4月9日（木）～ 15日（水）

＜利用可能店舗＞

トマト＆オニオン全店

＜適用条件＞

トマト＆オニオン公式アプリで会員登録後、配信されるクーポンの番号をお席のタブレットに入力をしてご注文ください。ご利用日当日に会員登録をしていただいた場合も割引適用となります。詳しくはクーポンの利用条件をご確認ください。

※仕入・販売状況により、予告なく販売中止する場合がございます。

アプリのダウンロードはこちらから！ :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

クーポン一例

一例一例

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://x.com/tomaoniofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）