【開発秘話】岩手の名菓「かもめの玉子」から誕生した、願いを応援するお菓子『みのるかも..め』が人生の節目に寄り添う存在へ

さいとう製菓株式会社「両家の顔合わせ」や「合格祈願」に。発売3ヶ月、味以上に“想い”が支持される「神社祈願済みシール付き」お守り菓子の現在地















さいとう製菓株式会社（本社：岩手県大船渡市、代表取締役：齊藤 俊満）は、2025年12月12日の発売以来、盛岡国分通り店限定で展開している『みのるかも..め（ラズベリー味）』について、新生活シーズンを前に、これまでの反響とお客様から寄せられた心温まるエピソードを公開いたします。





■ 開発の原点：味覚体験を超えた「心の支え」を提供したい





















本商品は、単なる「新しい味の追求」を目的としたものではありません。受験、就職、健康……現代社会で多くの人が抱える不安や願いに対し、「お菓子を通じて具体的な心の支えを届けたい」という切実な想いから誕生しました。早池峯神社(岩手県)で丁寧に祈念を済ませた「御守り型シール」を同梱。食べた後もシールをスマートフォンや手帳に貼って願いを持ち歩けるという体験を設計した、当社にとって全く新しい試みです。





■ 発売3ヶ月、店頭で生まれた「お菓子がつなぐ縁」





盛岡国分通り店での限定販売を通じて、私たちが想像していた以上に深い、お客様の「想い」に触れることができました。







・ 人生の門出「両家の顔合わせ」の席に： 「縁起が良く、見た目も可愛いので、顔合わせの席で出したらぴったりだと感じました。『これからもよろしくお願いします』の気持ちを込められるお菓子ですね」という、慶事のギフトとしての反響。

・ 「祈念済み」という特別感と安心感： 「パッケージを開けた瞬間のお守りシールにほっこり。祈祷されたシールだからこそ、大切にしたくなった」という、目に見える「応援」への共感。

・ ラズベリーが運ぶ「高揚感」： 「甘酸っぱい香りとやさしい味わい。珍しいラズベリー味のかもめの玉子に、思わず手が伸びた」という、願いを彩る華やかな風味への評価。





■ 「みのるかも..め」が寄り添う、大切な瞬間











早池峯神社















本商品は、以下のような「大切な人を想うシーン」で選ばれています。

・ 受験生とその保護者： 合格を願う「学業成就」の支えとして。・ 就職活動中の学生： 内定獲得やキャリア成功を願う「満願成就」のお守りに。・ 家族の健康を願う方： 「無病息災」「家内安全」の気持ちを込めた手土産やお見舞いに。・ 友人・知人へのプチギフト： 相手の願いに合わせた、心のこもった贈り物として。





■ あえて「国分通り店限定」とする理由：静かな祈りの場として















盛岡国分通り店は、決してアクセスの良い場所ではありません。しかし、賑やかな観光地ではなく、あえて閑静な住宅街にあるこの店のみで扱うことには理由があります。 お客様がご自身の「願い」と静かに向き合い、6種類の中から今の自分に最適なシールをじっくりと選んでいただきたい。





「わざわざ足を運んで手に入れる」というプロセスそのものが、願いを実らせるための大切な一段階になると考えています。







・ 岩手県民・隣県の方へ： ここ一番の「勝負土産」として。







・ 全国の旅行客の方へ： ガイドブックに載っていない、盛岡の「隠れパワースポット」を巡る旅の目的地として。

【製品概要】

「あなたの願い、みのるかも」を込めた商品名： 当社の代表銘菓「かもめの玉子」のかもめと、「願いがみのる」を掛け合わせ、希望に満ちた商品名としました。



























・ 商品名： みのるかも..め

・ コンセプト： 願いを本気で応援する、お守り付きお菓子

・ 特徴： 神社祈念済みシール（全6種）から1枚を選択。ラズベリー味。

・ 内容量/価格： 3個入り / 900円（税込）

・ 販売店舗： さいとう製菓 盛岡国分通り店（限定販売）















祈念済み御守り型シール」が叶える、本気の応援： ご購入時に「学業成就」「良縁成就」「満願成就」「無病息災」「家内安全」「金運向上」の6種類の中からお好きな御守りシールをお選びいただけます。















このシールは早池峰神社にて丁寧に祈念を済ませており、単なるデザインではなく、本物の「お守り」としての価値をお届けします。願いを込めてお菓子を食べた後も、シールは手帳やスマートフォンに貼って持ち歩くことができ、日々の心の支えとなります。





【国分通り店からのメッセージ】















当店は「みのるかも..め」を通じて、お客様一人ひとりの願いに寄り添い、希望と笑顔を届けることを目指しています。今後は、本製品のコンセプトを活かした新フレーバーや、御守りシールのバリエーション展開なども検討し、より多くのお客様の「願いを応援するブランド」として成長してまいります。









【さいとう製菓株式会社について】

「お菓子で人々に笑顔と幸せを」を理念とし、代表銘菓「かもめの玉子」を中心に、伝統を守りつつ新しい食文化を提案し続けています。





【本件に関するお問い合わせ先】

さいとう製菓株式会社 / 三陸菓匠さいとう盛岡国分通り店(直営店) 担当：下村

住所：岩手県盛岡市月が丘三丁目30-8

TEL：019-605-3110 / Email：yukiko-shimomura@saitoseika.co.jp



