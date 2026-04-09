【参加無料】【4月22日(水)】南海キャンディーズ山ちゃん登壇！「かわいそう」で終わらせない、あなたにできる国際協働とは？知識ゼロから“最初の一歩”が見つかる『Unity for Action』

公益社団法人東京青年会議所

ニュースで流れる海外の貧困や医療問題。「何かしたいけれど、自分にはハードルが高い」と諦めていませんか？社会課題は「かわいそう」と嘆くだけではなく、仕組みで解決する新しいアプローチが求められています。東京青年会議所が4月22日(水)に開催する『Unity for Action』は、どなたでも無料で参加できる実践型イベントです。ゲストの山里亮太氏が関わる「赤メガネ食堂」の実例や、現地で30年以上活動する横田宗氏の対話を通じ、国際協働のリアルを紐解きます。さらに会場では「チャリティビールを買って寄付する」といった気軽なものから、自分の得意なことを活かす方法まで、自分に合った「最初の一歩」が見つかります。「国際協働＝難しい」というイメージを覆す本イベントに、ぜひお気軽にご来場ください。

■タイムスケジュール

■登壇者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/319_1_f0f340633d70161f4ee3d8081f7da1a0.jpg?v=202604090951 ]

◇ 山里 亮太氏(南海キャンディーズ)

◇ 横田 宗氏(NPO法人 アクション)

◇ Chuck Alvarez氏(JCI Manila)

◇出川 貴史(公益社団法人東京青年会議所)

■事業概要

■お問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/319_2_0f407983c8fc7b9f35b70280ba1f089d.jpg?v=202604090951 ]

公益社団法人東京青年会議所 国際政策室

室長・理事

出川 貴史

d-international@tokyo-jc.or.jp

【公益社団法人東京青年会議所 事務局】

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8F

TEL：03-6285-1515

HP：https://tokyo-jc.or.jp/

主催団体紹介

私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称）は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。