にじさんじから「ぬいストア 1st Anniversary」グッズが登場！2026年4月17日(金)18時から販売開始！さらに横浜ビブレ6階「にじさんじ ぬいストア」にて先行販売！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ぬいストア 1st Anniversary」グッズを2026年4月17日(金)18時から販売開始いたします。

2026年4月17日(金)18時から「ぬいストア 1st Anniversary」グッズを販売開始！

VTuberグループ「にじさんじ」より、「にじさんじ ぬいストア」オープン1周年を記念した「ぬいストア 1st Anniversary」グッズが登場！

グッズラインナップは、アクリルスタンド、チェキ風カードセット、オリジナルショッパー、にじぱぺおかおバッグに加え、「にじさんじ ぬいストア」限定クッキー缶の全5種類。

「ぬいストア 1st Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年4月17日(金)18時から販売を開始いたします。

※クッキー缶はにじさんじオフィシャルストアでの販売はございません。

「にじさんじ ぬいストア」では2026年4月10日(金)より先行販売を行います。

さらに「にじさんじ ぬいストア」限定グッズ販売や限定特典配布も実施いたします。

「ぬいストア 1st Anniversary」グッズ紹介

■アクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：

本体：W85mm×H143mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

台座：W80mm×H40mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※「にじさんじ ぬいストア」での先行販売では、本商品はお1人様1会計につき、各2点までのご購入とさせていただきます。

■チェキ風カードセット

・価格：各1,100円(税込)

・種類：全2種(1種3枚セット)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

※「にじさんじ ぬいストア」での先行販売では、本商品はお1人様1会計につき、各2点までのご購入とさせていただきます。

■オリジナルショッパー

・価格：各600円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：W180mm×H230mm×D100mm

・素材：紙、アクリル紐

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※「にじさんじ ぬいストア」での先行販売では、本商品はお1人様1会計につき、各2点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺおかおバグ

・価格：各5,500円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：

本体：W370mm×H336mm×D70mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

ショルダー：全長640mm～1240mm

・素材：ポリエステル、PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※「にじさんじ ぬいストア」での先行販売では、本商品はお1人様1会計につき、各2点までのご購入とさせていただきます。

【にじさんじ ぬいストア限定】クッキー缶

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W121mm×H77mm×H38mm

・内容量：8枚入り

※本商品はお1人様1会計につき、1点までのご購入とさせていただきます。

※本商品はにじさんじオフィシャルストアでの販売はございません。

【にじさんじ ぬいストア限定】特典クリアブロマイド

にじさんじ ぬいストアにてご購入3,000円(税込)毎に、「特典クリアブロマイド(全4種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

・サイズ(約)：W89mm×H127mm

・素材：PET

※デザインはお選びいただけません。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は5点までとなります。

※特典の数には限りがございます。

※「ぬいストア 1st Anniversary」における、にじさんじオフィシャルストア特典はございません。

イラストレーター

■等身ビジュアル

葛葉：ナナテトラ 様 (https://x.com/nana_tetra)

月ノ美兎：Kaneni 様 (https://x.com/WindOrche)

■一枚絵(葛葉、月ノ美兎)

おしぷ 様 (https://x.com/sheep_mixture)

■一枚絵(にじぱぺ集合)

しまりすゆきち 様(https://x.com/yukichi_nya___)

にじさんじ ぬいストア

販売商品：にじさんじのぬいぐるみ関連商品

・出店フロア：横浜ビブレ6階 ツリービレッジ横浜店

・住所：神奈川県横浜市西区南幸2丁目15ｰ13

・「にじさんじ ぬいストア」公式X：https://x.com/NIJI_nuistore

・「ツリービレッジ」公式サイト：https://tree-village.jp/

上記より発信いたします。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

販売概要

・にじさんじ ぬいストア販売開始日時：2026年4月10日(金)11時～

・にじさんじオフィシャルストア販売開始日時：2026年4月17日(金)18時～

・発送予定：2026年5月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_921

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#ぬいストア1stAnniversary



【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸