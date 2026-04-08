abc株式会社、ウインテスト株式会社の株主優待制度への「GYAN BLUE（＄NYAN）」活用に関する業務委託契約を締結

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、ウインテスト株式会社（証券コード：6721、以下「ウインテスト社」）が、株主還元の充実および株主の皆様との新たな接点創出を目的として検討を進める「GYAN BLUE（＄NYAN）」を活用した株主優待施策について、制度設計、配布方法の構築および運用支援等を行うため、同社との間で業務委託契約を締結したことをお知らせいたします。

1．本件の背景

当社は、Web3領域における知見および実績を活かした新たな価値提供の可能性を追求しており、自社の株主優待制度においても「GYAN BLUE（＄NYAN）」NFTを導入し、NFTの発行および配布、株主との連携設計、継続的な運用体制の構築までを一貫して実施してまいりました。

また、当社とウインテスト社は、これまで継続的な連携関係を構築してまいりました。2024年には、AIデータセンター事業における品質管理向上を目的とした事業提携を行い、ウインテスト社の有する半導体検査ソリューションやデバイスアセスメント、IoT関連の知見を活かした協業を進めております。さらに2025年には、当社がウインテスト社の第13回新株予約権を引き受け、資金調達面においても支援を行いました。

こうした背景のもと、abc株式会社は、ウインテスト社が検討する株主優待施策において、「GYAN BLUE（＄NYAN）」の活用に関する制度設計および実務支援を行うこととなりました。

「GYAN BLUE（＄NYAN）」は、ブロックチェーン技術を基盤としたデジタル資産であり、ミームコインとしての特性を持ちながらも、NFTとの連携やユーティリティ設計を通じて、コミュニティ形成および価値流通を促進することを目的としたトークンです。

2．業務委託の内容

本契約に基づき、当社は、ウインテスト社による株主優待施策の実現に向け、Web3領域における知見および実績を活用し、主に以下の内容について支援を行います。

- GYAN BLUE（＄NYAN）を活用した株主優待スキームの設計支援- 配布方法および配布フローに関する検討・整備- 施策実施に伴う実務面での運用支援- 株主向け案内および関連コミュニケーションに関する支援

当社は、自社の株主優待制度において培ったノウハウを活かし、ウインテスト社における新たな株主優待施策の円滑な導入および運用を支援してまいります。なお、具体的な優待内容、対象株主、配布条件、配布時期、配布方法その他の詳細については、今後、ウインテスト社において関係各所との協議および必要な手続きを経て決定される予定です。

3．今後の見通し

本件は、ウインテスト社による株主優待施策の具体化に向けた支援に関するものであり、今後、施策の詳細が確定した段階で、必要に応じてお知らせしてまいります。当社は、今後もウインテスト社との連携を通じて、本施策の実現に向けた支援を進めてまいります。

※本リリースは情報開示を目的としており、暗号資産の購入や売却を勧誘するものではありません。

※記載された時点での情報に基づいており、今後の運営方針や仕様は変更となる可能性があります。

◆ウインテスト株式会社について（証券コード：6721 東証スタンダード市場）

https://www.wintest.co.jp/(https://www.wintest.co.jp/)

ウインテスト株式会社は、半導体自動検査装置の開発・製造・販売・サポートを展開する技術開発型企業です。ディスプレイドライバーICやイメージセンサー向け検査装置を中心に、人とデジタルをつなぐ半導体の自動検査分野で事業を展開しています。

所在地：神奈川県横浜市西区平沼1丁目2-24 横浜NTビル1階

代表者：代表取締役 姜輝

事業内容：半導体自動検査装置開発・製造・販売・サポート

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）

https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com