＜2026春アニメ・ dアニメストア配信ラインナップ＞地上波先行・最速「メイドさんは食べるだけ」 地上波先行・最速「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」など含む、78作品配信！

株式会社ドコモ・アニメストア

7,200作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、2026年春から始まる新作アニメの配信ラインナップを公開しております。

※2026年4月8日時点、一部個別課金あり

■2026春アニメも豊富に配信！

dアニメストアでは、 2026春アニメ・計78作品（※2026年4月8日 現在）の配信が決定しております！

新番組も充実のラインナップを取り揃えておりますので、 2026春アニメもぜひdアニメストアでお楽しみください!!

▼2026春アニメ配信ラインナップ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/spring



■「メイドさんは食べるだけ」

4月1日より毎週日曜日22:00～《地上波先行・最速》配信！

▼「メイドさんは食べるだけ」

配信ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28778

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれどスズメは日本の食べ物に興味津々。

颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

《CAST》

橘スズメ:市ノ瀬加那／リコッタ・フレスカ:須能千裕／小松菜々:河瀬茉希／遠藤そら:石上静香／信月 杏:五十嵐裕美／チュン:佐久間大介

《STAFF》

原作:前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）／監督:泉保良輔／シリーズ構成:高橋ナツコ・藤本冴香／キャラクターデザイン:阿部千秋／音響監督:森下広人／音響制作:ダックスプロダクション／音楽:北川勝利(ROUND TABLE)／音楽制作:ランティス／オープニング主題歌:majiko 「リボン」／エンディング主題歌:ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」／アニメーション制作:EMTスクエア-ド・マジックバス

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

■その他、《地上波先行》《地上波同時》《見放題最速》配信も多数！

dアニメストアなら、地上波や他見放題サイトよりも早く見られる作品も豊富！

‣地上波放送よりも早く見られる《地上波先行》配信

‣地上波放送と同タイミングから視聴可能な《地上波同時》配信

‣見放題動画配信サイトの中で先行して早く見られる《見放題最速》配信

※《地上波先行》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波先行・最速》と記載

《地上波同時》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波同時・最速》と記載

※詳細は次項目「■2026春アニメ・配信決定一覧」 及び ラインナップページをご確認ください

■2026春アニメ・配信決定一覧 （※2026年4月8日時点）

≪独占配信≫

・よわよわ先生 超よわよわver.

・ねずみくんのチョッキ

≪地上波先行・最速≫

・Re:ゼロから始める異世界生活 4th season

・ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期

・最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？

・メイドさんは食べるだけ

≪地上波同時・最速≫

・大賢者リドルの時間逆行

・自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season

・姫騎士は蛮族の嫁

・お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2

・カナン様はあくまでチョロい

・一畳間まんきつ暮らし！

≪地上波同時≫

・ガンバレ！中村くん！！

・春夏秋冬代行者 春の舞

・ゴーストコンサート : missing Songs

≪見放題最速≫

・ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話

・愛してるゲームを終わらせたい

・悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2

・『マリッジトキシン』

・クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった

・TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』

・オタクに優しいギャルはいない!?

・シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～ シーズン3

・不死身な僕の日常 シーズン3

・おねがい！ポコタ村長

・淡島百景

・最強の王様、二度目の人生は何をする？

・魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～

・リィンカーネーションの花弁

・灰原くんの強くて青春ニューゲーム

・また殺されてしまったのですね、探偵様

・本好きの下剋上 領主の養女

・神の庭付き楠木邸

・黒猫と魔女の教室

・杖と剣のウィストリア Season2

≪見放題≫

・クジマ歌えば家ほろろ

・魔入りました！入間くん 第４シリーズ

・とんがり帽子のアトリエ

・LIAR GAME

・異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～TVSP

・百鬼夜行抄

・上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花

・NEEDY GIRL OVERDOSE

・おねがいアイプリ

・茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている【オンエア版】

・大きい女の子は好きですか？【オンエア版】

・インゴクダンチ【オンエア版】

・よわよわ先生 オンエアver.

・よわよわ先生 よわよわver.

・神の雫

・キャンディーカリエス

・自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。

・ドロヘドロ Season2

・逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件

・おしりたんてい(第10期)

・ワンピース エルバフ編

・MAO

・氷の城壁

・Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）

・霧尾ファンクラブ

・こめかみっ！Girls

・ダイヤのA actII -Second Season-

・夜桜さんちの大作戦 第２期

・スノウボールアース

・キルアオ

・ただいま、おじゃまされます！

・彼女、お借りします Season5

・カードファイト!! ヴァンガード 15周年リマスター

・アニメ「リラックマ」（Rilakkuma）

・転生したらスライムだった件 第4期

・黄泉のツガイ

・小3アシベ QQゴマちゃん

・テレビアニメ「クマーバ」シーズン3

・レプリカだって、恋をする。

・左ききのエレン

・魔法の姉妹ルルットリリィ

・あかね噺

・ニワトリ・ファイター

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配信日時等の詳細はサイトにて随時更新

→https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/spring

※ラインナップ及び配信日時等については、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

その他、新番組を存分に楽しめる企画も随時展開いたしますので、特集企画等も合わせてご覧ください！

特集一覧： https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/feature_index

（サイトTOP ＞ さがす ＞ 特集一覧）

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】

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■その他、《地上波先行》《地上波同時》《見放題最速》配信も多数！

dアニメストアなら、地上波や他見放題サイトよりも早く見られる作品も豊富！

‣地上波放送よりも早く見られる《地上波先行》配信

‣地上波放送と同タイミングから視聴可能な《地上波同時》配信

‣見放題動画配信サイトの中で先行して早く見られる《見放題最速》配信

※《地上波先行》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波先行・最速》と記載

《地上波同時》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波同時・最速》と記載

※詳細は次項目「■2026春アニメ・配信決定一覧」 及び ラインナップページをご確認ください

■2026春アニメ・配信決定一覧（※2026年4月8日 時点）