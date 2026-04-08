大阪府守口市、仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」へ入場できるチケットを『ふるさと納税』返礼品として取扱開始

イオンモール キッズドリーム合同会社

仕事体験テーマパーク「カンドゥー」の企画・運営を行うイオンモール キッズドリーム合同会社（所在地：千葉県千葉市、代表職務執行者社長：末松央行 以下、当社）は、大阪府守口市から「ふるさと納税返礼品事業者」として承認され、2026年4月10日（金）より、同市の『ふるさと納税』返礼品のラインナップに、当社が運営を行う「カンドゥー大日」（大阪府守口市）の入場チケットが追加されることをお知らせいたします 。

カンドゥー大日は2025年12月20日(土)に大阪府守口市の大型ショッピングモール「イオンモール大日」3階にオープンしました。

イオンモール大日（大阪府守口市）

カンドゥー大日は、親子3世代で楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる仕事体験テーマパークで、約30種類の仕事体験やワークショップが楽しめます。

子どもだけでなく大人も一緒に体験できるのが特徴で、家族の思い出を共有できる施設としてオープン以来、多くのお客さまに親しまれています 。

■約30種類の仕事体験やワークショップをご用意(一部抜粋)

親子3世代で楽しめますモデル体験警察官助産師ユーチューバーVR消防士メカニックショースタッフ

■守口市と「イオンモール大日」の連携について

カンドゥー大日が所在する大型ショッピングモール「イオンモール大日」は、これまでも守口市との強い協力体制を築いてまいりました。

館内には市民の利便性を高める「守口市大日サービスコーナー」が設置されているほか、市主催のイベントが開催されるなど、地域コミュニティの拠点として密接に関係しております。

この度、同モール内の施設である「カンドゥー大日」のチケットが返礼品に加わることで、行政と民間施設の連携をさらに強固なものとし、守口市のさらなる発展と地域活性化に貢献して参ります 。

■『ふるさと納税』 返礼品 概要

「ペアチケット」や「トリオチケット」、「3世代チケット」に加え、最大300名まで入場可能な「貸切チケット」をラインナップしました 。

寄付を通じて、守口市のさらなる発展と地域活性化に貢献して参ります 。

取扱開始日：2026年4月10日（金）

申し込み方法：ふるさと納税ポータルサイト（ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税 等）にて順次受付開始予定

内容および寄付金額：

■「カンドゥー」について

カンドゥーは様々な仕事を通じて”なりたい自分になれる街”

～ご家族で楽しめる、初めての仕事体験テーマパーク～です。

「カンドゥー」という名前には「We Can Do(私たちはできる)」という意味も込められており、

お子さまのイマジネーションと未来の可能性を広げる一助となることをめざします。

子どもたちは警察官やモデルなど、30種類以上の仕事にチャレンジしながら、

楽しみ・学び・成長することができます。

仕事をするとカンドゥー内で使用できる疑似通貨「カッチン」がもらえるなど、

社会のしくみをリアルに感じられるのも魅力で、体験を通じて責任感・自立心・協調性・自信など

が育まれることを目指しています。

場所 ：大阪府守口市大日東町1-18イオンモール大日イオン棟3階

営業時間：第1部 10:00～14:00 / 第2部 15:00～18:00（平日）

：第1部 10:00～14:00 / 第2部 15:00～19:00（土日祝日および特殊日※）

※振替休日、近隣学校特殊休日、カンドゥーが定める日

入場料金：小人（3歳～中学生以下）2,150~3,950円

：大人（16歳以上）1,500~2,000円

：シニア（55歳以上）1,000円

※変動価格制

公式HP：https://www.kandu.co.jp/dainichi(https://www.kandu.co.jp/dainichi/)

【イオンモール キッズドリーム合同会社について】

当社は「感動体験の創出によって明るい未来を作る。」ことをビジョンに掲げ、3歳～15歳のお子さまとその家族を対象とした仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」「カンドゥー新利府」「カンドゥー大日」を企画・運営しています。

■カンドゥー幕張（2013年12月開業）

https://www.kandu.co.jp/

■カンドゥー新利府（2024年7月開業）

https://www.kandu.co.jp/shinrifu/

■カンドゥー大日（2025年12月開業）

https://www.kandu.co.jp/dainichi/

イオンモールキッズドリームは、DreamsComeTruers.Inc.(本社所在地：フロリダ)からライセンスを受け、3歳～15歳の子どもたちの仕事体験テーマパークの運営をしています。