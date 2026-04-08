【製造系人材会社向け】採用につながる応募獲得と選考プロセスの改善方法をセミナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）と、採用管理システム「RPM」を中心に、応募者対応の自動化や選考プロセスの最適化を支援する株式会社ゼクウ（以下ゼクウ、本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 翔太) は、2026年４月16日(木) 11:00よりオンラインセミナーを共同開催いたします。

本セミナーは、「【製造系人材会社様向け】ゼクウ×天職市場 共催セミナー 稼働数を伸ばす人材会社が実践している 「採用につながる応募獲得」と「選考プロセス改善」の方法」をテーマに実施します。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260416/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260416%22%E2%80%83%E2%80%83%22260421

※本セミナーは、製造系人材会社で派遣社員の募集を行っている企業様向けの内容です。

「応募者と連絡がつながらない」

「面談当日にキャンセルされる」

「他社で決定し辞退される」

こうした課題に直面する企業が増える中、採用成果を高めるためには応募数だけでなく、応募の質や選考プロセスの見直しが重要です。

本セミナーでは、「母集団形成」や「求人作成」に強みを持つ天職市場と、人材派遣業界で多数の導入実績を持つ「採用管理システム（RPM）」を提供するゼクウが、「集客」と「選考フロー」の双方の質を高めるための実践的な手法と、稼働数の最大化に向けた具体的な改善施策をご紹介します。

こんな方にオススメ

- 応募はあるが、有効応募が少ない- 応募後の連絡がつながらず、面談当日のキャンセルが多い（面談実施率が低い）- 面談後、他社決定による辞退が増えている- 応募数は確保できているものの、稼働数の伸び悩みに課題を感じている

また、競合他社の選考フローや改善施策を知りたい方にもおすすめの内容です。

当日のプログラム

（1）25年派遣会社から聞こえてきた「採用課題」

（2）求職者トレンドを知る（派遣会社選び・派遣で働く理由）

（3）応募を集めるフェーズの改善（有効応募を増やす求人原稿）

（4）候補者体験が成果を左右する「質」を上げる選考オペレーション

（5）人材会社の改善事例紹介（面接予約率改善・採用数アップ）

（6）「tenichi」×「RPM」特別プランのご紹介

ご参加いただいた方には、セミナー内容をまとめた資料をご提供します。

登壇者

株式会社ゼクウ

マーケティングチーム リーダー

高江洲 義弥

大手人材会社へ新卒で入社。派遣会社への営業、組織マネジメントを経験し、 3年前より株式会社ゼクウにジョイン。採用管理システムRPMのWEBマーケティング・パートナーサクセスなど複数組織のリーダーを兼任。

株式会社天職市場

採用コンサルタント

篠崎 祐子

人材サービス会社に入社後、新卒採用部門責任者として、 年間3,000人の学生と面接し、採用設計から、内定・入社後の新卒研修全般を担当。 天職市場では、約1,000社の採用支援に携わる実績を持つ。 現在は、人材会社を中心に、物流業界・ビルメンテナンス業界など拠点数が多い 大規模採用を担当。得意分野は「有効応募者を増やす求人原稿作成」

開催概要

タイトル：【製造系人材会社様向け】ゼクウ×天職市場 共催セミナー

稼働数を伸ばす人材会社が実践している「採用に繋がる応募獲得」と「選考プロセス改善」の方法

開催日時：2026年４月16日(木) 11:00 ～ 12:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場・株式会社ゼクウ

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260416/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260416%22%E2%80%83%E2%80%83%22260421(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260416/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260416%22%E2%80%83%E2%80%83%22260421)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

ゼクウは、採用管理システム「RPM」や採用サイト構築システム「ジョブサイトPlus+」などの自社サービスを提供しています。主力サービスである「RPM」は、400媒体以上の求人媒体と連携し、応募者の一元管理や条件設定による応募から採用までの自動化を実現。即時の応募者対応により、業務効率の改善と採用率向上を支援しています。



本社 ：東京都港区高輪 3-19-26 ＳＯＣ高輪ビル 7F

代表者 ：近藤 翔太

設立 ：2004 年 1 月 9 日

事業内容 ：採用関連システムソリューション事業、Web リクルーティングサービス事業、採用マーケティングソリューション事業

https://zeku.co.jp/(https://zeku.co.jp/)

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/