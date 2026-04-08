高吸水性ポリマー市場、2033年までに248億7000万ドルに到達へ：年平均成長率（CAGR）は8.0%と予測

高吸水性ポリマー市場、2033年までに248億7000万ドルに到達へ：年平均成長率（CAGR）は8.0%と予測