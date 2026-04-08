【玉子焼・お出汁ひまわり】4/8～グランドメニューリニューアル！

SRSホールディングス株式会社ひまわりの春夏グランドメニュー

M&Sフードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮）が運営する「玉子焼・お出汁ひまわり」では、当店の”特製お出汁”をたっぷり使用した名物玉子焼、季節で変わるお出汁のきいた炊き込みご飯、お出汁の旨味と天ぷらの相性ピッタリの天ぷらうどんが一番の人気商品の玉子焼和食チェーンです。

この度、2026年4月8日（水）より玉子焼・お出汁ひまわりのグランドメニューをリニューアルしますのでお知らせします。名物玉子焼(明石焼)がセットになった「玉子焼と小さな豚菜ごまだれ涼麺セット」や春夏限定「豚菜ごまだれ涼麺」、「明太とろろぶっかけ」等の冷たいぶっかけうどんメニューを販売するほか、ひまわりの特製お出汁を味わう「お出汁茶漬け」が新登場します。

次第に暑くなるこれからの時期には、つるっとさっぱり楽しめる春夏ならではのメニューがぴったりです。「玉子焼・お出汁ひまわり」の新グランドメニューをぜひお楽しみください。

今回のグランドメニューリニューアルのポイント

「玉子焼・お出汁 ひまわり」では、九州産のかつおと北海道産の昆布を使用した”特製お出汁”を毎日店舗にて丁寧にひき、その優しい味わいを名物玉子焼（明石焼）やうどん、丼などすべてのお食事に使用しております。今回のグランドメニューリニューアルで、さらに美味しく、お食事を楽しんでいただけるようになりました。この機会にぜひ、「玉子焼・お出汁 ひまわり」でのお食事をご賞味ください。

【ポイント】1. 玉子焼・お出汁ひまわり人気の春夏限定「豚菜ごまだれ涼麺」が登場！この時期の定番です！

・今年は「桜雪もち豚」を使用した、柔らかく旨味を味わうロース肉を冷しゃぶにしました。特製のごまだれとたっぷりの野菜は相性バッチリ！ぜひご賞味くださいませ。

2. 特製お出汁を使用した「お出汁茶漬け」が新登場！

・お出汁茶漬けは人気の「季節の炊き込みご飯」、「食卓のやまや 明太子」、「紀州南高梅」を使用した3種をご用意！そのままご飯として召し上がり、〆に特製お出汁をかけてさらっと食べるお出汁茶漬けです！

３. お出汁茶漬けや、玉子焼・お出汁ひまわりのいろいろなメニューを少しずつ味わえる御膳が新登場！

・新登場のお出汁茶漬けと名物玉子焼や季節の天ぷら盛り合わせ等、玉子焼・お出汁ひまわりのいろいろなメニューを少しずつ味わえる「御膳」が新登場！御膳のメニューは日替わりで入れ替わります。ぜひお召し上がりください！

【グランドメニューリニューアル概要】

〇販売期間： 2026年4月8日(水)～2026年9月30日(水)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります。

〇販売店舗：玉子焼・お出汁ひまわり 8店舗（全店舗）

和泉府中店 〒595-0021 泉大津市東豊中町1-5-10 カナートモール和泉府中店内 TEL0725-45-0890

六地蔵店 〒612-8003 京都市伏見区桃山町西尾12-1 イズミヤ六地蔵店内 TEL075-603-3670

白梅町店 〒603-8326 京都市北区北野下白梅町6-1 イズミヤ白梅町店内 TEL075-467-1494

洛北店 〒606-8103 京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア TEL075-711-1155

京都西店 〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー内 TEL075-326-1881

神戸玉津店〒651-2132 神戸市西区森友3-7-3 イズミヤ神戸玉津店内 TEL078-929-3860

今津店 〒663-8214 西宮市今津曙町1番1号 エキーマ今津 TEL0798-23-4160

エコール・いずみ店 〒594-0041 和泉市いぶき野5丁目1-12 TEL0725‐58‐8852

〇新商品一覧

・玉子焼とお出汁茶漬け小さなうどんセット 990円(税込1,089円)

・玉子焼と小さな豚菜ごまだれ涼麺セット 1,390円(税込1,529円)

・玉子焼とお出汁茶漬け 天ぷら御膳 1,390円(税込1,529円)

・玉子焼の豚菜ごまだれ涼麺御膳 1,590円(税込1,749円)

・玉子焼 ４個 390円(税込329円)

・豚菜ごまだれ涼麺 1,130円(税込1,243円)

・ちく玉天ぶかっけうどんとお出汁茶漬けセット1,180円(税込1,298円)

・明太とろろぶかっけうどん 890円(税込979円)

・明太温玉とろろぶっかけうどん 890円(税込979円)

・ちく玉天ぶっかけうどん 890円(税込979円)

・梅おろしぶっかけうどん 890円(税込979円)

※テイクアウトメニューも取り揃えております。

新商品のご紹介

ひまわりのだし茶漬けひまわりの涼麺●玉子焼と小さな豚菜ごまだれ涼麺セット 1,390円（税込み1,529円）

名物玉子焼と特製ごまだれと桜雪もち豚のロース肉、たっぷりの旬野菜サラダが入った「小さな豚菜ごまだれ涼麺」、季節の炊き込みご飯が付いた人気のセットメニューです！

玉子焼と小さな豚菜ごまだれ涼麺セット

＜メニュー内容＞

・名物玉子焼8個

・小さな豚菜ごまだれ涼麺

・季節の炊き込みご飯

※炊き込みご飯の内容は季節により変更する場合がございます。

・お漬物

●玉子焼とお出汁茶漬け 天ぷら御膳 1,390円（税込み1,529円）

名物玉子焼と特製お出汁を使用したお茶漬け、天ぷら盛り等、玉子焼・お出汁ひまわりのいろいろなメニューを少しずつ味わえるお出汁ご飯は人気の3種からお選びいただけます。至福のお出汁をぜひご賞味くださいませ。

玉子焼とお出汁茶漬け 天ぷら御膳

＜メニュー内容＞

・玉子焼(4個)

・お出汁ご飯（炊き込みご飯、明太子、南高梅より１つ選択）

・天ぷら盛り合わせ

・季節の炊き合わせ

・野菜サラダ

・プチ甘味

・お漬物

玉子焼・お出汁ひまわりブランドについて

●春夏限定の麺類もご用意しております！豚菜ごまだれ涼麺 1,130円(税込み1,243円)明太温玉とろろぶっかけうどん 930円(税込み1,023円)

1989年11月京都北野天満宮にほど近い、イズミヤ白梅町店3階の一角に買い物途中の憩いのひと時を楽しんでいただけるお店『京茶房向日葵』としてスタートしました。看板メニューの玉子焼（明石焼）は本場明石の味を大切に生地には新鮮な玉子をたっぷりと使用し、厳選した小麦粉とじん粉、お出汁は九州産のかつおと北海道産の昆布を使用し、熱伝導率の高い特注の銅板でご注文毎に焼き上げる事により、ふんわりとしたとろける食感が特徴です。

「暮らしを彩る」をコンセプトに、「焼きたての玉子焼（明石焼）」と「毎日お店で丁寧に引くお出汁」にこだわり、おいしいお食事を少しずつ楽しんでいただくことで、普段の生活の中で小さな幸せを感じていただけるお店となるよう、2022年にリニューアルしました。

玉子焼ひまわりセット玉子焼・お出汁ひまわり 京都西店

玉子焼・お出汁ひまわり公式HP https://tamagoyaki-himawari.com/

玉子焼・お出汁ひまわり公式X（旧Twitter） https://x.com/tamago_himawari

玉子焼・お出汁ひまわり公式Instagram https://www.instagram.com/tamagoyaki.himawari/

#玉子焼お出汁ひまわり #玉子焼 #明石焼

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な「定食屋宮本むなし」などの駅前型定食屋事業のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼・お出汁ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/