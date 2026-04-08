俳優・高良健吾さんトークショー登壇決定！節目を迎える熊本から希望を届ける「くまもと復興文化祭」開催

一般財団法人JR東日本文化創造財団

2026年3月28日（土）にTAKANAWA GATEWAY CITYに開館した文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ: ザ ミュージアム オブ ナラティブズ、以下 MoN Takanawa）」（運営：一般財団法人JR東日本文化創造財団）では、開館記念イベント「MoN祭（モンフェス）」を開催中です。

4月11日（土）・12日（日）には、MoN祭の一環として「くまもと復興文化祭」を開催します。熊本地震発生から10年というひとつの節目を迎えるこの年に、熊本県が新しい文化の創造拠点であるMoN Takanawaのステージをジャックします。次の10年、さらにその先の未来へ。熊本発の文化ステージを通して、熊本県から希望を届けます。

11日（土）には、スペシャルトークショーの開催が決定。熊本県出身の俳優・高良健吾さんが登壇し、くまモンの生みの親でありMoN Takanawaの総合プロデューサーである小山薫堂とともに震災から10年の歩みと、熊本が誇る文化の力について語ります。熊本から届く「前を向く文化」の力を、ぜひ高輪の地で体感してください。

■ 「くまもと復興文化祭」スペシャルトークショー 高良健吾×小山薫堂

熊本に深い郷土愛をもち、復興支援にも取り組み続けている熊本県出身の俳優・高良健吾さんをゲストに迎え、MoN Takanawa総合プロデューサーで同じく熊本県出身の小山薫堂とともに、熊本地震から10年の歩みを振り返りながら、文化のもつパワーや熊本県の文化的な魅力など、ここでしか聞けない熱い想いを語り合います。

・ 開催日： 2026年4月11日（土）12:40～13:20

・ 会場： MoN Takanawa 1F パークテラス 特設ステージ

・ 料金： 無料

・ 座席： 50席（先着順、整理券を11日（土）10:00～ 2Fエントランスロビーにて配布）

・ 出演： 高良健吾・小山薫堂

【高良健吾プロフィール】

1987年11月12日生まれ、熊本県出身。 『ハリヨの夏』(06/中村真夕監督)で映画デビュー。『M』(07/廣木隆一監督)で第19回東京国際映画祭日本映画・ある視点部門特別賞を受賞。『軽蔑』(11/廣木隆一監督)で第35回日本アカデミー賞新人俳優賞、『苦役列車』(12/山下敦弘監督)で第36回日本アカデミー賞優秀助演男優賞、『横道世之介』(13/沖田修一監督)で第56回きたちブルーリボン賞主演男優賞などを受賞。近年の出演作は、Netflix「忍びの家 House of Ninjas」(24)、Prime Video「1122 いいふうふ」(24)、『レイニーブルー』（25/柳明日菜監督）、『海辺へ行く道』（25/横浜聡子監督）、NHK『北朝鮮拉致事件』（25）、TX『俺たちバッドバーバーズ』（26）などがある。

■熊本県の文化を感じる多様なプログラム

スペシャルトークショーのほかにも、力強く歩み続ける熊本県の文化を感じるコンテンツが目白押しです。

【ステージプログラム】

●くまモンダンスステージ

熊本県PRキャラクター「くまモン」が登場！ ダンスで会場を盛り上げます。

●人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

熊本県出身の漫画家・尾田栄一郎氏による人気漫画「ONE PIECE」と県が連携して進める「ONE PIECE熊本復興プロジェクト」。その一環として、170年前から受け継がれる農村芸能「清和文楽」とONE PIECEがコラボレーションした人形浄瑠璃の公演です。

●天草サーカス

シルクドソレイユ、中国雑技団、ラスベガスアーティストなど、世界トップクラスのアーティストで構成された「世界レベルのエンターテイメントを熊本で」「天草咲かす、天草サーカス」をテーマに、熊本に新しい文化を創っている天草サーカス。マジックやジャグリングなどを披露します。

＜スケジュール＞

4月11日（土）

10:10～10:15 オープニング

10:15～10:35 くまモンダンスステージ

10:40～10:55 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

12:00～12:25 天草サーカス

12:40～13:20 スペシャルトークショー 出演：高良健吾、小山薫堂

14:45～15:00 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

15:00～15:20 東京牛深ハイヤの会（ハイヤ踊り）

16:40～17:00 くまモンダンスステージ

17:05～17:20 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

17:40～18:20 中江岩戸神楽

18:20～18:30 フィナーレ

4月12日（日）

10:10～10:15 オープニング

10:15～10:35 くまモンダンスステージ

10:40～10:55 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

12:00～12:25 天草サーカス

12:40～13:00 東京よへほ会（山鹿灯籠）

14:45～15:00 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

15:00～15:20 くまモンダンスステージ

16:40～17:00 東京よへほ会（山鹿灯籠）

17:05～17:20 人形浄瑠璃清和文楽 ONE PIECE 超馴鹿船出冬桜

17:20～17:30 フィナーレ

【物販】

●くまもと復興マルシェ

熊本県の物産品や、刀剣の装飾として育まれてきた熊本の伝統工芸品「肥後象嵌（ひごぞうがん）」の販売を行います。

（両日ともに）10:00～19:00

＜くまもと復興文化祭 開催概要＞

日付：2026年4月11日（土）・12日（日）

ウェブサイト：https://montakanawa.jp/programs/monfes_specialcollaboration_kumamoto/

＜MoN祭開催概要＞

■開催日時：2026年3月28日（土）～4月17日（金）

■会場/住所：MoN Takanawa（〒108-0073 東京都港区三田３丁目16-1）

■ご入場方法：入場無料、予約不要

主 催：一般財団法人JR東日本文化創造財団

特別協賛：東日本旅客鉄道株式会社

＜詳細＞

・ MoN Takanawa公式ウェブサイト

https://montakanawa.jp/

■伝統からマンガ、音楽、宇宙まで。文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」について

The Museum of Narratives の頭文字「MoN」には、新たな自分と出会う新しい世界への「門」、そして、未来を考え創造するための「問(問い)」の２つの意味が込められています。

Photo: Yasuyuki TAKAKIPhoto: Yasuyuki TAKAKI

公式サイト：https://montakanawa.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/montakanawa/ (@montakanawa)

今後の詳細情報は、公式ウェブサイトおよびSNSを通じて順次発信いたします。

※パース提供：JR東日本

※2026年4月の情報を元に制作したものです。内容は今後変更となる可能性があります。

※「MoN」、「MoN Takanawa」並びに「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、一般財団法人JR東日本文化創造財団の登録商標です。

■一般財団法人JR東日本文化創造財団について

当財団は「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の企画運営を通して、日本の文化創造に貢献するための組織として2022年4月1日に設立されました。「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに、これまで育まれてきた伝統や文化に現代の価値観やテクノロジーを融合させ、より広い時間軸と国内外のパートナーとともに国際的な共創、交流、発信を行っていきます。