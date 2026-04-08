海外通販の「届くまで不安」を解消するCashop、日本上陸

Cashop株式会社

Cashop株式会社（本社：東京都港区）は、海外ブランド商品を日本ユーザーに届ける越境ECサービス「Cashop」の日本市場展開を発表しました。本サービスは、従来の海外通販における品質不安や配送の不透明性といった課題に対し、検品・可視化・配送最適化を一体化することで、“確認してから受け取る”新しい購買体験を提供します。越境ECにおける心理的ハードルを低減し、日本ユーザーにとってより安心・安全なグローバルショッピング環境の構築を目指します。

■市場背景と課題

越境EC市場は世界的に拡大を続けており、日本国内においても海外通販の利用は増加傾向にあります。しかしその一方で、「品質が確認できない」「届くまで状態が分からない」「返品が困難」といった構造的な課題が依然として残っています。特に日本ユーザーは品質や信頼性に対する期待値が高く、購入前に十分な情報が得られないことが大きな障壁となっています。

■ユーザーの具体的な課題シーン

実際の利用シーンでは、「届いた商品に細かな傷があった」「素材や色味がイメージと異なっていた」「返品したくても手続きが煩雑で諦めた」といったケースが見られます。こうした体験は、越境ECの利便性を損なうだけでなく、リピート利用の低下にもつながります。購入前の不確実性をいかに解消するかが、市場拡大における重要なポイントとなっています。

■Cashopの解決アプローチ

Cashopは、これらの課題に対して「購入前に確認できる仕組み」を提供します。商品は発送前に専用拠点で検品され、ユーザーは実物写真（QCフォト）や状態レポートを事前に確認することが可能です。そのうえで配送可否を判断できるため、従来の“届いてから判断”する購買体験から、“確認してから受け取る”購買体験へと進化させます。

■サービスの特徴

Cashopは、以下の特徴を通じて従来の越境EC体験を再設計しています。



・正規品に限定した商品ラインナップ

・検品プロセスの可視化（実物写真・レポート提供）

・配送前の最終確認フロー

・国際配送の最適化（同梱・ルート最適化）



これにより、ユーザーは安心して商品購入を行うことが可能になります。

■競合との差別化

従来の越境ECは価格や品揃えを中心とした競争が主流でした。一方Cashopは、「品質の透明性」と「購買体験の安心感」を重視した設計を採用しています。単なる商品提供ではなく、購入前後の不安を解消することに価値を置き、信頼性を軸とした差別化を図ります。

■今後の展開

今後は、日本市場向けの商品ラインナップの拡充や配送スピードの向上を進めるとともに、国内パートナーとの連携やオフライン施策の検討も行っていきます。ユーザー体験のさらなる向上を図り、越境ECにおける新たなスタンダードの確立を目指します。

■会社概要

会社名：Cashop株式会社

所在地：東京都港区高輪2丁目12番47号

設立：2018年6月

URL：https://www.cashop.co.jp/ja