SummerFall、九州初上陸！4月20日(月)開業の福岡MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGEにてタップカクテル7種を導入開始

株式会社WAKAZE

株式会社WAKAZE（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：稲川琢磨）が展開する「SummerFall Tap Cocktails」は、株式会社MOTHERS（本社：東京都、以下MOTHERS）が2026年4月20日に福岡にオープン予定のレストラン新店舗「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」（ホテル「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」に併設）にて、自社店舗以外では初となるタップカクテルの導入を開始いたしました。

MORETHANでは、7種類のオリジナルカクテルをタップ形式で提供し、飲食店におけるオペレーション効率化と、インバウンド需要への対応を両立する新たなカクテル提供モデルを実現します。

■「MORETHAN 福岡」にてタップカクテル7種を導入

2026年4月20日にオープン予定の「MORETHAN 福岡」にて、SummerFall Tap Cocktailsのタップカクテル7種が導入されます。

提供されるカクテルは以下の通りです：

Jasmin Pop Bellini

ジャスミンと白胡椒の華やかな香りに、ピーチのフルーティーさを重ねた一杯。SummerFallスパークリング日本酒をベースに、軽やかでエレガントな味わいに仕上げた、モダンなベリーニ。

Wakocha Guava Spumoni

グアバのトロピカルな甘みと、ヨーグルト由来の爽やかな酸味が調和。日本紅茶をアクセントに加えることで、和のニュアンスを感じるスプモーニスタイルのカクテル。

Wasabi Yuzu Spritz

柚子の爽やかな酸味に、わさびのほのかな刺激が重なる新感覚スプリッツ。ワインベースの軽やかさと和素材の組み合わせにより、すっきりとした飲み口を実現。

Sakura Paloma

テキーラをベースに、いちじくの葉で桜餅のような香りを表現。グレープフルーツの酸味とともに、春らしい甘酸っぱさと奥行きのある味わいを楽しめる一杯。

Bancha 20th Century

番茶の香ばしさとカカオのニュアンスが重なる、ドライで洗練されたカクテル。クラシックカクテル「20th Century」をベースに、日本の素材で再構築した一杯。

Tropic Daiquiri

ココナッツラムとバナナの香りが広がる、トロピカルなダイキリ。完熟バナナとドライバナナを使った奥行きのある甘みと、軽やかな飲み口が特徴。

Cucumber Lychee Rebujito

キュウリを漬け込んだドライシェリーに、ライチの香りが爽やかに広がる一杯。涼やかで軽やかな飲み心地が特徴の、夏を感じさせるリフレッシングカクテル。

これらのカクテルは、日本の素材や和酒の持つフレーバーを活かしながら、世界中のゲストに親しみやすい味わいに設計されています。

■MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE基本情報

「オープンキッチンをはじめとしたライブ感のある空間で、“泊まれるレストラン”という

新しい滞在体験を提供するオールデイダイニング」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17151/table/68_1_bb7843ca7736039d5d0bce6b5652dd9a.jpg?v=202604081051 ]

■タップカクテルとは

タップカクテルは、あらかじめ最適なレシピで仕込まれたカクテルを樽（ケグ）に充填し、ビールのようにタップから提供する新しいカクテル提供方式です。

これにより、

- 提供時間の大幅短縮（数秒で提供）による高回転オペレーションの実現- 味の均一化（誰が注いでも同じ品質）による人手不足の解消

といった飲食店における課題解決を可能にします。欧米やアジアなどの海外では既に急速に広まってきたタップカクテルは、今後日本でもインバウンド需要の急増に合わせて広まっていくことが期待されます。

■インバウンド需要に応える新たなドリンク提供モデル

近年、日本の飲食店においてインバウンド需要が急増する中、カクテルは海外ゲストにとって重要なドリンクカテゴリーの一つです。

一方で、従来のカクテル提供はバーテンダーのスキルや人員に依存する側面が強く、安定した品質とスピードの両立が課題となっていました。

SummerFall Tap Cocktailsは、この課題に対し、「誰でも、すぐに、高品質なカクテルを提供できる」という新しいソリューションを提供します。

■MOTHERS株式会社 取締役 永田様よりコメント

「タップカクテルという新しいコンセプトをいち早く取り入れられて嬉しく思っています。SummerFallの美味しいカクテルが、タップから手頃な価格ですぐ飲めるのは、レストランにとって大きな武器になります。特にインバウンド需要の多いレストランにおいて、カクテルという重要なドリンクを、安定したクオリティで手軽に提供できる点は非常に魅力的です。」

■今後の展開

SummerFall Tap Cocktailsは、今回の「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」様での導入を皮切りに、レストラン・ホテル・タップルームなど様々な業態への導入も拡大していく予定です。

ビールなどのタップが設置されている店舗なら、ケグ樽入りのカクテルを20種類の中からセレクトし、すぐに導入頂くことが可能です。

人手不足やオペレーション効率化といった飲食業界の課題に対し、新たなスタンダードとなるカクテル提供モデルの確立を目指します。

■SummerFall Tap Cocktailsについて

2025年10月、東京・渋谷に直営店舗をオープンした日本初のタップカクテルバー。店内には20種類のカクテルがタップ形式で提供され、日本酒をはじめとする和の素材をベースにした“ジャパニーズカクテル”を、カジュアルかつ高品質に楽しめる新しい飲酒体験を提案しています。

監修には、世界的バーランキング「World’s 50 Best Bars」にも選出されたバーテンダー 鈴木敦 氏を迎え、日本由来のフレーバーを活かしたオリジナルレシピを開発。従来はバーテンダーの高度な技術に依存していたカクテルを、タップから瞬時に提供することで、品質とスピードを両立。

また、カクテルは1杯900円前後から提供され、従来「特別な場で飲むもの」とされていたカクテルを、日常的に楽しめる存在へと再定義しています。SummerFall Tap Cocktailsは、渋谷から世界へ向けて新しいアルコールカルチャーを発信し、若年層からインバウンドまで幅広い層に支持される「次世代の乾杯体験」の創出を目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17151/table/68_2_edd4a072272a0488ee4a764ccb45cb4f.jpg?v=202604081051 ]

■会社概要- 会社名：株式会社WAKAZE- 所在地：東京都渋谷区- 代表者：代表取締役CEO 稲川琢磨- 事業内容：酒類の製造・販売、飲食店運営