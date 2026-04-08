【3カ月でYouTube登録者10万人】ファンタジーショートドラマ『めでぷり』次世代IPとしてメディアミックスへ

株式会社GOKKO赤ずきん、シンデレラ、白雪姫の末裔たちの「おとぎ話×学園×ファンタジー」日常系ショートドラマ『めでたしぷりんせす』主演：斉藤柚奈、畠桜子、小井圡菫玲

YouTube・Instagram・X・TikTok向け縦型ショートドラマ『めでたしぷりんせす（通称：めでぷり）』は、この度YouTubeチャンネルの登録者数が10万人、累計再生回数1億回を突破したことをお知らせいたします。

■親子で楽しめる次世代ショートドラマ『めでたしぷりんせす』とは？

「おとぎやま小学校」を舞台に、一般の生徒に混じって通う「おとぎ話の主人公や偉人の末裔」である子どもたちが織りなす、新感覚の学園×ファンタジー日常系ショートドラマです。

末裔の子どもたちは特定の条件で特別な「能力」が使うことができ、VFXを使用して特別な能力を再現するなど、次世代エンターテインメントコンテンツとなっております。同世代の子役キャストによる等身大の演技やワクワクするファンタジー設定が、小・中学生の心を強く掴む一方で、誰もが知る「おとぎ話や偉人」をベースにした親しみやすさのあるストーリー展開により、親世代も一緒に楽しめる良質なファミリーコンテンツとして絶大な支持を集めています。

■ショートドラマ発の「デジタルIP」へ。雑誌・地上波・映画化を見据えたビジョン

当チャンネルは、SNS上のいちコンテンツにとどまらず、『めでたしぷりんせす』という独自の「デジタルIP」としてさらなるメディア展開を目指しています。

今回のYouTube登録者10万人突破を第一の足がかりとし、今後は縦型ショートドラマの枠を越え、ティーン向け雑誌での特集・連載タイアップやコミカライズをはじめ、地上波でのテレビシリーズ化、劇場版の映画化など、より大規模なエンターテインメント作品への昇華を見据えたIP開発を目指してまいります。小・中学生とその保護者にとっての「新しい憧れのアイコン」として、長く愛される国民的IPへと育ててまいります。

■ IP拡大に向けた共創パートナーの募集について

『めでたしぷりんせす』の今後のメディアミックス展開（出版、映像化、グッズ化、イベント等）を共に創り上げていただける、協賛企業様およびライセンシー企業様を広く募集しております。子どもたちの熱量だけでなく、親世代へのリーチ力を活かした多角的なタイアップが可能です。

- 出版メディア様との誌面連動企画（キッズ・ティーン誌での特集、コミカライズ等）- キッズ・ティーン向けコスメ、アパレル、文房具などの公式グッズ展開- 知育アプリ・スマホゲーム、学習サービス、お出かけ施設とのコラボレーション

IPの成長を共に加速させるパートナーシップをご提案いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

■メインキャスト

斉藤柚奈（さいとうゆな）赤ずきんの末裔「あかり」役

斉藤柚奈（さいとうゆな）

赤ずきんの末裔「あかり」役

2016年2月22日生まれ。NHK Eテレ「ゴー!ゴー！キッチン戦隊クックルン」ヨモギ役レギュラー出演中。アニメ原作「推しの子」ドラマ・劇場版版 ルビーの幼少で話題になる。NHK特集ドラマ「コトコト」やNHK『ABUアジアこどもドラマ』「ボクとニセモノとコーヒーゼリー」でヒロインあかり役で幅を広げる。4月からNTV土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」瀬下楓役レギュラー出演!!CM多数出演・２０２６年Netflix世界独占配信の作品に出演が決定している注目の子役である。

畠桜子（はたさくらこ）シンデレラの末裔「ひめか」役

畠桜子（はたさくらこ）

シンデレラの末裔「ひめか」役

2013年2月1日生まれ。福島県出身。第3回「スター☆オーディション」（2023年）にて特別賞を受賞。2025年ドラマ「明日はもっと、いい日になる」（フジテレビ）で女優デビュー。同年、二コラモデルオーディショングランプリを獲得して雑誌「二コラ」でモデルとしても活動中。2026年1月8日スタートのドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ/日本テレビ系）に鷲尾優香役で出演。

小井圡菫玲（こいどすみれ）白雪姫の末裔「小雪」役

小井圡菫玲（こいどすみれ）

白雪姫の末裔「小雪」役

2015年生まれ。神奈川県出身。21年よりドラマやCM、バラエティなどで活躍、子役として多くの作品に出演している。ドラマ出演作に『恋する警護24時 season2』(25)、『最後の鑑定人』(25)、『Dr.アシュラ』(25)、『人事の人見』(25)、『クジャクのダンス、誰が見た？』(25)、『仮面ライダーガッチャード』(24)など。CMでは、ホットペッパービューティー「 悩めるみんなを救っちゃう！エステサロン篇/リラクサロン篇」、ソフラン プレミアム消臭「フライング取り込み」篇、ＮＥＷクレラップ「負けてられない！」篇など。バラエティでは「ほんとにあった怖い話 ～夏の特別編2025～」ほん怖クラブメンバーとして活躍。

■ アカウント情報

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