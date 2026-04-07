『ユニバーサル・クールジャパン ２０２６』原作者 青山剛昌氏、『名探偵コナン・ワールド』にサプライズ来場！ファン感激！“超リアル”なコナンの世界で、進化した推理体験を満喫

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『ユニバーサル・クールジャパン2026』を期間限定で開催中です。本日2026年4月7日（火）、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌氏がパークに来場、大人気開催中の『名探偵コナン・ワールド』を体験しました。

青山氏は、話題の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし)」【2026年4月10日（金）公開】と連動した進化版推理体験、リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』や、“ミステリー×食×音楽”体験『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』を満喫しました。

◆高成績でクリア成功！『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』で、青山氏も”人質“となって、緊迫感MAXの推理体験

原作者の青山氏が、自らの足と頭脳を使って謎を解く究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ』を体験。自らの頭上に100基以上のドローンが飛行する状況で、青山氏も参加者とともに“人質”に！究極の緊迫感のなか、タブレットを手に施設内を巡り、集中した様子で次々と謎をクリアし、高成績で謎を解き明かしました。真犯人を突き止めるリアルな推理体験について、青山氏は、「今年も面白かった！謎の難易度が高かったし、ストーリーもハラハラだし、本当によく考えられてるね。モールス信号を使った謎では、手がかりを目で追うのも大変だったよ。本編の最新エピソードも脱出ゲームが題材なので、どちらも楽しんでほしいね」と語りました。

また、“超リアル”な世良真純や毛利蘭、毛利小五郎たちが目の前で繰り広げるアクションも間近で体験。その迫力と臨場感に、青山氏も「世良ちゃんのジークンドー、目の前で見られてかっこよかったよ！」と、コナンの世界へ入り込める体験に大満足の様子で語りました

◆本格的な生歌と音楽演出でパワーアップした『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』で、“ミステリー×食×音楽”体験を絶賛

続いて青山氏は、本格的な生歌が加わり、さらにパワーアップした大人気エンターテイメント・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』で、コナンの世界で美食を楽しみながら推理する、パークだけの体験を堪能しました。生ライブの歌声やグラスハープを使った演奏など今年の新体験を、目の前に登場した蘭や園子たちと一緒に、青山氏は笑顔で満喫。「今年のミステリー・レストランもよかった！料理も本当においしかったし、登場人物たちがたくさん会いに来てくれたよ。楽器は弾けないけど、ドラムセットやグラスハープが本格的でかっこいいね」と語りました。

◆“青山先生”のサプライズなパフォーマンスにファン感激！直筆イラストのコナン、萩原 千速、横溝 重悟、萩原 研二、松田 陣平、パーク内に登場

さらに、青山氏は本日の来場を記念して『名探偵コナン・ザ・エスケープ』アトラクション外壁に千速とコナン、『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』に隣接するロンバーズ・ランディング前テラスに世良とコナンのイラストを描きました。その場で登場人物を描き上げる、青山氏のサプライズなパフォーマンスを目撃したゲストは大興奮！完成の瞬間には拍手と歓声が巻き起こりました。さらに、その他のパーク内にも劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」で活躍する重悟、大人気の研二や陣平たちが描かれました。この特別なサイン&イラストは、『名探偵コナン・ワールド』開催期間中の2026年6月30日（火）までお楽しみいただけます。ぜひこの機会にパーク内を捜索してみてください。

※レストランの開催期間は、予告なく変更となる場合があります

※サインの掲示期間は、予告なく変更となる場合があります

＜参考資料＞『名探偵コナン・ワールド』概要

◆ 究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』

緊迫感、驚愕の進化。圧倒的クオリティの「名探偵コナン」の世界に生身で飛び込む超体感推理体験

＜ストーリー＞新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった…！！「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」 施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうという のだ！！さあ、あなたを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか！？

■ 期間：開催中～2026年6月30日（火）

■ 場所：ステージ 18

【『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』チケット情報】

チケット価格： 3,200 円～（1 名／税込）

販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット（WEB のみ）、株式会社JTB

【『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』チケット情報】

「名探偵コナン」の3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケット

チケット価格： 6,400円～（1 名／税込） 販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売対象期間：販売中～入場日6月30日（火）まで

対象ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～、名探偵コナン×ストーリー・ライド

～激走の自動運転(オートドライブ)～、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ～星空の宝石(ジュエル)～

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※開催日およびチケットに関する詳細は公式 WEB サイトをご確認ください

◆ 推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

在りし日の「新一」＆「蘭」の登場に胸高鳴る！！ドキドキの“ミステリー×食×音楽”体験！

＜ストーリー＞これは、“江戸川コナン”が誕生する、少し前の物語。ある日、生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を新一とともに訪れていた蘭。その日は、昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われたのだが…。突如、レストランにトラブルが発生！？歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまったのだ！一体誰が？ 何のために？ レストランに居合わせたあなたは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。さまざまな思いが交錯する“ブローチ”を無事見つけ出し、犯人を突き止めろ！

■ 開催期間：開催中～2026年5月31日（日）

※レストランの開催期間は、予告なく変更となる場合があります

■ 開催場所：ロンバーズ・ランディング

■ アトラクション形式：エンターテイメント・レストラン

■ 所要時間：各回約 80 分、入替制

【メニュー】

【ドリンク】

【フォト・グッズ】

【名探偵コナン・ミステリー・レストラン チケット情報】

チケット価格：大人［12 歳以上］：\7,000（税込） 、子ども［4～11 歳］：\2,600（税込）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

※先行販売および抽選販売の応募期間は終了しています

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください

公式HP：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/conan/restaurant

◆スリル満点の絶叫ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)～』

「コナン」、「平次」とピンチを乗り越えろ！大好きな登場人物と一緒に疾走するスリル満点ライド

パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」、「平次」とくぐり抜ける超スリル・超興奮体験！

＜ストーリー＞鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で、システムトラブルが発生！コナンや少年探偵団の面々と乗り込んだ自動運転車が大暴走、大パニックの中現れたのは…服部平次だった！！平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取り、スリル満点ライド×ストーリーがシンクロした、臨場感あふれる体験に大絶叫！さあ、絶体絶命のピンチを、コナンと平次とともに乗り越えろ！

■ 期間：開催中～2026年6月30日（火）

■ 場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

■ アトラクション形式：ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』では体験できません

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと日本が誇るエンターテイメント・ブランドについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、マンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなど、世界中で高い評価を得ている日本発エンターテイメント・ブランドの魅力を、パークだけの “リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信してきました。 “NO LIMIT !”のスローガンのもと、パークが誇る新進気鋭で限界を超えるようなクリエイティビティとテクノロジーにより、大人気作品の世界に入り込める圧倒的スケールの“リアル体験”を実現、多くのゲストを魅了しています。その独創的な体験の一部は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを飛び出し、アメリカの「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」にも期間限定イベントとして上陸し、大好評を得ています。

なかでも、『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能溢れる素晴らしい作品の魅力に、新たな体験価値を加え国内外に届ける、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが生んだ価値発信のプラットフォームです。2015年の初開催以来、アトラクションをはじめ、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるエンターテイメント・レストランやカートフードまで、“超衝撃・超リアル”を体感できる“総合テーマパーク体験”として、海外からも多くのゲストが来場する大人気イベントとなっています。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

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TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

書・紫舟

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

原作／青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C)東野圭吾／集英社

(C)CAPCOM

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