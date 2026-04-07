洞爺湖の輝きとともに、天空のゴルフシーズンが始まる。白銀の世界から鮮やかなグリーンへ。 ～ ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ ～ 融雪剤散布開始。

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、標高625mに位置する天空のゴルフコース「ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ」において、2026年4月25日（土）のゴルフ場オープンに向け、春の訪れを告げる融雪剤散布作業を開始いたしました。

■ 白銀の世界から、ゴルフシーズンへの準備が始動

北海道のゴルフ場では、4月の営業開始に向け、3月中旬から融雪剤の散布が行われます。

ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤでも、約30～40cmの雪に覆われたコース一面に、木炭や炭酸カルシウムなどを使用した融雪剤を散布。黒い融雪剤が雪面に広がることで太陽光を吸収し、自然の力で雪解けを促進します。融雪剤には、雪を溶かす役割だけでなく、芝生の育成に適した土壌環境を整える効果もあります。

◼️ 巨大なキャンバスに描かれる、春のサイン

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j_W0VdRrcis ]天空のゴルフコースに春が来る :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/20260425golf_open/北海道のゴルフ場では、4月のオープンに向けて炭酸カルシウムなどの黒い融雪剤を散布し、太陽光の熱を吸収することで雪解けを促進します。

真っ白な大地に描かれる、白と黒の鮮やかなコントラスト。

その光景はまるで巨大なキャンバスに描かれたアートのように、一足早い春の訪れを告げます。

ゆっくりと雪が溶け、やがて現れる鮮やかな緑の芝生。

冬はゲレンデを整備し、春からはゴルフコースを整える ～ 季節とともに姿を変えるこの場所で、スタッフは一年を通じて、ラグジュアリーリゾートホテルの舞台づくりに携わっています。

◼️ 洞爺湖・羊蹄山・内浦湾を望む、天空の大パノラマ

ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ

本コースは、洞爺湖、羊蹄山、内浦湾を一望する唯一無二のロケーション。

標高625mの高台から広がる壮大な景色とともに、ここでしか体験できないゴルフプレーをお楽しみいただけます。

■ ゴルフ場オープンについて

・施設名：ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ

・所在地：北海道虻田郡洞爺湖町清水336

・オープン日：2026年4月25日（土）

白銀の世界から、鮮やかなグリーンへ。

天空のゴルフコースは、まもなく新たなシーズンを迎えます。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション

天空のゴルフコース オンライン予約 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/wgot/ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤは、眼下に噴火湾を見下ろす、まさに“天空のゴルフコース”ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/