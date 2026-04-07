今日を満たす、ご褒美ショコラ！ゴディバのショコリキサーが進化して登場！！ゴディバ「ショコリキサー」 リニューアル

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の定番商品をリニューアルし、2026年4月24日（金）より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。さらに、すべてのショコリキサーのレギュラーサイズのカップを、クラッキングチョコレートカップに変更できるオプションもスタートします。

ショコリキサーリニューアル

今年で21年目を迎えるゴディバの「ショコリキサー」。贅沢な味わいはそのままに、定番4種類をリニューアル。そのすべてに、カカオの産地にこだわったオリジンチョコレートを採用しました。華やかな香りとフルーティーな酸味、奥行きあるコクが特長のエクアドル産カカオを、ミルクチョコレートのカカオ33％とカカオ42％、ダークチョコレートのカカオ71％で展開。さらに、重厚で力強い味わいのエルサルバドル産カカオを、ダークチョコレート99％としてラインナップしています。チョコレートの濃厚さに加え、香りとコクを一層引き立て、すべてにチョコホイップをトッピング。濃厚でありながら後味は軽やかに仕上げた、大人のためのご褒美へと進化しました。



▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/drink/





ショコリキサー「クラッキングチョコレートカップ」

シーズナル商品も含めた、すべてのショコリキサーのレギュラーサイズのカップを、クラッキングチョコレートカップに変更することが可能になります。

カップを握ると、内側にコーティングされたダークチョコレートがパキパキと音を立てて割れ、中からドリンクが現れます。飲むだけでなく、五感で楽しめる体験型のドリンクにグレードアップします。チョコレートの濃厚な味わいと、ゴディバならではのチョコレート体験をお楽しみいただけます。カップは各店舗で、スタッフの手で一つひとつ丁寧に仕上げられています。

※特許出願中

■ショコリキサー

「エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

エクアドル産カカオを使用した、カカオ33％のミルクチョコレートを使用。ミルクのコクとやわらかな甘さが美しく調和し、口に含んだ瞬間からなめらかに広がります。やさしく包み込むような味わいと、心地よく続く余韻をお楽しみいただける、上品でまろやかなショコリキサーです。

「エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

エクアドル産カカオを使用した、カカオ42％のミルクチョコレートを使用。ミルクのなめらかさの中に、カカオ本来の豊かな風味がより際立ち、奥行きのある味わいが広がります。甘さとほのかなビター感が美しく調和した、バランスの取れた上品な余韻をお楽しみいただけるショコリキサーです。

「エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー」

エクアドル産カカオを使用した、カカオ71％のダークチョコレートを使用。カカオ本来の力強く芳醇な風味が際立ち、奥深いビター感がゆっくりと広がります。甘さを抑えたキレのある味わいと、長く続く余韻が魅力の、洗練された大人のためのショコリキサーです。

「エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー」

エルサルバドル産カカオを使用した、カカオ99％のダークチョコレートを使用。カカオ本来の個性が際立ち、重なり合うように広がる奥深いコクと芳醇で香り高い風味が特長です。ビター感の中に複雑な味わいの余韻が続き、カカオの本質をじっくりと堪能できる、ショコラティエこだわりの一杯です。

■ショコリキサー商品概要

商品名：

「エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー」

「エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー」

発売日：

2026年4月24日（金）～

取扱店：

全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLR/）

価格（税込）/内容量：

「エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー」

レギュラーサイズ 750円/260ml

ラージサイズ 880円/340ml

「エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー」

レギュラーサイズ 810円/260ml

ラージサイズ 939円/340ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

■「クラッキングチョコレートカップ」

ショコリキサーの新たな楽しみ方として、オプション「クラッキングチョコレートカップ」が登場。プラス200円で、カップの内側をベルギー産ダークチョコレートでコーティングした特別仕様に変更できます。カップを握ると、チョコレートがパキパキと音を立てて割れ、中からドリンクが現れる、仕上げの瞬間まで楽しめる体験型の一杯です。チョコレートのコーティングは、各店舗で丁寧に手作業で仕込んでおり、この独自技術は現在特許出願中です。

■「クラッキングチョコレートカップ」商品概要

商品名：

「クラッキングチョコレートカップ」

販売期間：

2026年4月24日（金）～

取扱店：

全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSI/）

価格（税込）：

200円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

※ショコリキサーのレギュラーサイズご購入時のみ